SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcado para acontecer em novembro no Sambódromo do Rio de Janeiro, o show "Numanice", de Ludmilla, já tem ingressos à venda. Porém, o valor dele, logo no primeiro lote, tem chateado o público. Um dos preços é de R$ 520 fora a taxa, o que tem gerado memes, mais também irritação por estar muito salgado.

"Ludmilla dá iPhone 14 pra Brunna [Gonçalves] e as prestações são nossas?", postou um seguidor. "O Numanice não vai ser dessa vez. Numaraiva", publicou outra. As brincadeiras com o nome do show continuaram. Uma seguidora escreveu que com o preço do ingresso parecia mais que estava "Numassalto".

"Só aqui no Rio que as paradas ficam um absurdo de caro, em todos os estados o ingresso do Numanice estava um preço acessível, e só aqui esse absurdo", reclamou outra. Também houve quem reclamasse da dificuldade para comprar por causa da instabilidade do site.

No mesmo Twitter, Ludmilla riu da criatividade dos fãs e resolveu explicar com bom humor o motivo do lote mais caro. "Gente, por favor, serio, digitem Numanice no buscar. Eu tô passando mal de rir", publicou.

"O Numanice é uma experiência muito fod*. O open bar tem as melhores bebidas, centenas de seguranças, estrutura, ativações pelo evento todo e eu cantando por horas. Quem acha que ainda assim está muito caro, está rolando promoção aqui", indicou a cantora.