SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um influenciador digital e blogueiro foi preso em flagrante por pedofilia em um banheiro de shopping, na zona norte do Rio. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (5). De acordo com a polícia, Luciano Dias Baraina teria colocado a mão nas partes íntimas de um adolescente de 13 anos, enquanto a vítima usava o mictório.

O crime foi registrado por volta das 12h30, no NorteShopping, quando a vítima voltava da escola. Ele reagiu à investida e acionou os seguranças do centro de compras.

À reportagem, a mãe do adolescente, que preferiu não se identificar, disse que estava em casa, quando recebeu uma ligação da polícia.

"Ele entrou no banheiro e quando estava urinando; o cara entrou, parou no mictório ao lado dele e tentou pegar nas partes íntimas do meu filho. Na mesma hora, ele empurrou o cara e saiu correndo. Os seguranças estavam próximos do banheiro, imediatamente seguraram o homem e chamaram a polícia. Em seguida, entraram em contato comigo. Fui correndo na mesma hora. Estava em choque", contou a mãe do garoto.

O caso foi registrado na 21ª DP, que já teve acesso às imagens das câmeras de seguranças. No vídeo, o homem entrando no banheiro e, algum tempo depois, o adolescente saindo, correndo, até pedir ajuda. Luciano foi encaminhado ao presídio de Benfica e a previsão é que ele passe por audiência de custódia nesta quinta-feira.

Em nota enviada à reportagem, o NorteShopping esclarece que a vítima rapidamente denunciou o abuso à equipe de segurança do shopping, o que permitiu uma ação rápida, com identificação do suspeito, levado imediatamente para a Delegacia, onde foi preso em flagrante. "O caso segue sob a investigação das autoridades públicas e o shopping está à disposição para colaborar".

Ainda não há apontamento de Luciano para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro nem defesa constituída por advogado, até o momento. A reportagem tentou contato com Luciano e seus representantes no salão de beleza que ele administra, sem sucesso. Também foram realizadas ligações para o número de celular divulgado por ele, além de mensagens pelas redes sociais e em seu número pessoal, mas nem ele, nem quaisquer familiares ou representantes, legal ou comercial, responderam às tentativas da reportagem. O espaço segue aberto e será atualizado tão logo haja manifestação.

Luciano Dias tem mais de 207 mil seguidores nas redes sociais. Nas postagens, ele aparece em viagens, festas e oferece leitura de búzios. Em uma das publicações, ele aparece fazendo ação social com crianças em situação de vulnerabilidade.

O influenciador é cabeleireiro e dono de um salão de beleza no Cachambi, bairro da zona norte, próximo ao shopping onde se deu o crime.

Segundo a Polícia Civil, ele possui anotações criminais de injúria e ameaça, crimes de menor potencial ofensivo.

"Ele é uma figura pública, tem um salão de beleza conhecido. Várias amigas minhas já 'fizeram cabelo' com ele. Meu filho ficou muito assustado, porque foi uma surpresa. Ninguém espera. Foi algo repentino. Ele está revoltado e eu estou apavorada. Nunca passei por isso. É revoltante, é assustador. A gente acha que está seguro, mas não está. Banheiro é terra de ninguém", diz a mãe do adolescente.