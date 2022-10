SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz norte-americana Juliette Lewis, de 49 anos, não economizou na ousadia ao publicar em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (6). Ela divulgou uma foto em que posa sem roupa, fazendo pose e cobrindo os seios com um dos braços.

"Certifique-se de que, enquanto você cria, você se divirta um pouco também. Se você não se diverte, está jogando na zona segura. Seja boba. Ouse. Caia a fora", filosofou a estrela do cinema, na legenda da publicação.

Juliette Lewis é conhecida do grande público por ter estrelado diversos longas de sucesso em Hollywood. Seu auge se deu durante os anos 1990, com longas como "Gilbert Grape - Aprendiz de Sonhador" (1993) e "Simples Como Amar" (1999).

Nos últimos anos, ela tem se destacado mais por trabalhos na televisão e no streaming, em séries como "Secrets and Lies" (2015) e "Wayward Pines" (2015). Lewis possui também uma carreira paralela como cantora, liderando a banda Juliette and the Licks.