SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Se eu errar o alvo eu sou gay". Foi com uma brincadeira desse tipo que a cantora Madonna, 64, pegou uma calcinha rosa e tentou acertar no lixo, mas não conseguiu. Dessa forma, muitos fãs começaram a pensar que o conteúdo, já apagado do TikTok, seria uma confissão da rainha do pop.

"Nossa, ela é gay?", perguntou uma seguidora. "Diva que inspira! Representou muito as gays de 90 anos", brincou outro. "Deu a louca na terceira idade", fez piada um outro fã.

Além de símbolo da comunidade LGBTQIA+, Madonna nunca se privou de viver novas experiências. A artista já trocou beijos, por exemplo, com ícones do pop como Britney Spears e Christina Aguilera, no VMA 2003.

Em junho, quando ela se apresentou no Finally Enough Love, celebração pelo mês do orgulho gay, o clima esquentou entre ela e a rapper Tokischa. Em determinado momento, na música "Hung Up", ambas deram um beijão, simularam sexo oral e se agarraram no palco.

A cantora já teve inúmeros relacionamentos com homens. Ela foi casada com Sean Penn e com Guy Ritchie, com quem teve um filho.