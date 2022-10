SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda britânica Coldplay anunciou nesta segunda-feira (10) as novas datas de seus shows no Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, as apresentações que estavam marcadas para outubro de 2021 deverão acontecer em março de 2023.

As datas de São Paulo ficarão para os dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março. Além disso, os shows serão transferidos do Allianz Parque para o Estádio do Morumbi, devido à disponibilidade do local. Todos os ingressos para São Paulo continuam válidos, sem necessidade de serem trocados.

Já no Rio de Janeiro, os shows permanecerão no Estádio Nilton Santos Engenhão, e serão realizados nos dias 25 e 26 de março de 2023. Os ingressos adquiridos anteriormente também serão válidos, assim como em São Paulo, não sendo necessária nenhuma ação dos portadores dos ingressos.

Na última semana, a banda anunciou o adiamento dos shows que faria no Brasil, durante o mês do outubro. Segundo comunicado, o vocalista do grupo, Chris Martin, 45, está com uma infecção no pulmão e recebeu ordens médicas para se afastar dos palcos.

"Com profundo pesar, fomos forçados a adiar nossos próximos shows no Rio de Janeiro e São Paulo até o início de 2023. Devido a uma infecção pulmonar séria, Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas três semanas. Estamos trabalhando para ter as novas datas o mais rápido possível e divulgaremos mais informações nos próximos dias", diz o texto. Confira abaixo as novas datas da turnê: