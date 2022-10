SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o desafio de manter o bom resultado de público e crítica alcançado por "Pantanal", a novela "Travessia" ocupa a partir desta segunda-feira (10) a faixa das 21h da Globo. Trata-se de um texto original de Gloria Prerez, vencedora do Emmy Internacional por "Caminho das Índias" (2009).

A trama é centrada em Brisa, vivida por Lucy Alves, uma jovem maranhense que sempre batalhou pelo que quer. Ela está noiva do amigo de infância Rui (Chay Suede), a quem ajuda financeiramente enquanto este conclui seu doutorado. Os dois têm um filho, Tonho (Vicente Alvite).

Porém, as coisas mudam quando Brisa é vítima de uma fake news. Acusada de ser uma sequestradora de crianças, ela precisa escapar do Maranhão para não ser linchada. Na fuga, ela conhece o hacker Oto (Romulo Estrela), e os dois acabam se encantando um pelo outro.

Enquanto isso, Rui está no Rio de Janeiro tentando barrar um shopping, cuja construção significaria a derrubada de casarões históricos em São Luís. Nessa viagem, ele acaba se envolvendo com Chiara, personagem da influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon, que faz sua estreia em novelas.

Também terão destaque na história a delegada Helô (Giovanna Antonelli), o advogado Stenio (Alexandre Nero) e a doméstica Creusa (Luci Pereira), três personagens que apareceram pela primeira vez na novela "Salve Jorge" (2012), da mesma autora. Eles voltam ao ar após uma década para viver novas confusões.

O elenco tem ainda nomes como Aílton Graça, Alessandra Negrini, Ana Lucia Torre, Cassia Kis, Dandara Mariana, Drica Moraes, Grazi Massafera, Marcos Caruso, Humberto Martins, Rodrigo Lombardi e Vanessa Giacomo.

SAIBA QUEM É QUEM EM 'TRAVESSIA':

? Brisa (Mariah Yohana/Lucy Alves) - Batalhadora e independente, Brisa (Lucy Alves), que é órfã, mora no interior do Maranhão com o "namorido" Ari (Chay Suede) e o filho deles, Tonho (Vicente Alvite). Forte e aguerrida, ela é lavadeira e dança em grupos de Tambor de Crioula e Bumba Meu Boi. Não foge a qualquer trabalho que garanta o sustento e a felicidade de sua família.

- Ari (João Bravo/Chay Suede) - Inteligente e idealista, ele é o filho de Núbia (Drica Moraes). Estudou em São Luís, mas sempre passava as férias no interior, com a mãe. Prestes a se casar com Brisa (Lucy Alves), com quem tem um filho, Tonho (Vicente Alvite), viaja para o Rio de Janeiro para recolher provas contra a demolição de um casarão histórico de São Luís. Com seu professor e grande mentor, Dante (Marcos Caruso), Ari luta pela preservação do patrimônio histórico e cultural do Maranhão.

- Oto (Romulo Estrela) - Hacker, trabalha com Moretti (Rodrigo Lombardi) e é o homem de confiança do empresário. Leal, direto. Sem endereço fixo, leva uma vida um pouco nômade: vai para onde seu trabalho exigir, não tem grandes amarras que o prendam a qualquer lugar.

NÚCLEO MARANHÃO

- Núbia (Drica Moraes) - Mãe de Ari (Chay Suede), tem um comércio no interior do Maranhão, onde vive. Mulher trabalhadora, de classe média, depositou todas as economias que conseguiu com o trabalho na educação e criação solo do filho único, e enxerga nele a possibilidade de ascensão que sempre sonhou. Encrenqueira, vaidosa, deslumbrada, ambiciosa.

- Dante (Marcos Caruso) - Professor humanista e profundo conhecedor da história do Maranhão. É o mentor de Ari (Chay Suede) e enxerga o "discípulo" como seu sucessor na luta pela preservação do patrimônio histórico de São Luís.

- Adalgisa (Priscilla Vilela) - Amiga de Núbia (Drica Moraes), sua principal confidente no interior do Maranhão. Não deixa nenhuma fofoca da vizinhança escapar aos conhecimentos da amiga.

- Tininha (Gabrielly Mota / Camila Rocha) - Melhor amiga de Brisa (Lucy Alves) no Maranhão. Sabe ser ombro amigo e encorajar a amiga na medida certa. Faz isso desde quando as duas eram crianças.

- Tonho (Vicente Alvite) - Filho de Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede).

NÚCLEO CONSTRUTORA (RIO DE JANEIRO)

- Guerra (Humberto Martins) - Astuto, explosivo e ágil, o empresário carioca é dono de uma construtora que herdou do pai. Seu atual principal projeto é ganhar a licitação da venda de um dos casarões da zona histórica de São Luís para construir um moderno shopping center. É pai da mimada Chiara (Jade Picon), que ele esconde ser filha biológica de seu arqui-inimigo, Moretti (Rodrigo Lombardi). Ele era seu amigo e sócio, mas os dois se tornaram rivais após Moretti se envolver com sua noiva, Débora (Grazi Massafera). A filha é seu ponto fraco, é quem desperta seu lado emocional.

- Chiara (Jade Picon) - Mimada e manipuladora, a jovem é acostumada a ter tudo o que deseja. Todos pensam que é filha de Guerra (Humberto Martins), mas seus pais biológicos são, na verdade, Moretti (Rodrigo Lombardi) e Débora (Grazi Massafera).

- Cidália (Cassia Kis) - Assessora e aliada de Guerra (Humberto Martins) na construtora. É uma mulher objetiva. Independente, sofre os preconceitos que atingem a mulher que não quis se casar nem ter filhos. Tem no trabalho sua principal motivação. Sonha em se tornar sócia da empresa na qual trabalha desde que foi fundada, pelo pai de Guerra.

- Débora (Grazi Massafera) - Débora é de origem humilde, mas se acostumou facilmente às mordomias que vieram junto com o noivado com o afortunado Guerra (Humberto Martins). Sabe de sua exuberância e não se importa de usá-la a seu favor. Acaba se envolvendo com Moretti (Rodrigo Lombardi) e engravidando. Pouco depois, sofre um acidente de carro, mas consegue dar à luz Chiara (Jade Picon). Participação especial na primeira fase da trama.

- Talita (Dandara Mariana) - Cheia de boas ideias, Talita consegue um emprego na construtora de Guerra (Humberto Martins) e logo cativa o chefe pelo seu tino para os negócios. Sabe usar os conhecimentos em Marketing para olhar e prospectar o futuro, por isso é uma peça importante para a construtora. Mulher forte e empreendedora, é comprometida com Gil (Rafael Losso).

- Gil (Rafael Losso) - Namorado de Talita (Dandara Mariana) e entusiasta dos azulejos portugueses. Amigo virtual de Ari (Chay Suede), o hospeda em sua casa quando o jovem chega ao Rio de Janeiro.

- Lídia (Bel Kutner) - Secretária de Guerra (Humberto Martins) na construtora. Não mede esforços para manter tudo em ordem para o chefe rigoroso e para equilibrar os pratinhos das ordens vindas dele e de Cidália (Cassia Kis). É amiga de Talita (Dandara Mariana).

- Julia (Nathália Falcão) - Melhor amiga e confidente de Chiara (Jade Picon).

- Diná (Renata Tobelem) - Funcionária da casa de Guerra (Humberto Martins).

NÚCLEO PORTUGAL

- Moretti (Rodrigo Lombardi) - Empresário do ramo da Construção Civil, já foi amigo e sócio de Guerra (Humberto Martins), mas os dois se tornaram rivais após Moretti se envolver com a amada do parceiro, Débora (Grazi Massafera). Agora, Moretti mora em Portugal. É pai biológico de Chiara, mas não faz ideia disso. Casado com Guida (Alessandra Negrini). É um tipo cerebral, e não engole a rasteira nos negócios que o levou a recomeçar a vida em outro país. Por isso, entre os seus planos está o de atrapalhar o atual projeto da construtora Guerra.

- Guida (Alessandra Negrini) - Irmã mais velha de Leonor (Vanessa Giacomo), prima da delegada Helô (Giovanna Antonelli) e mãe de Rudá (Guilherme Cabral). Alegre, festeira, sempre foi cheia de namorados. Acaba de se casar com Moretti (Rodrigo Lombardi), com quem vive em Portugal. Traz desde a infância o senso protetor com a irmã, mas não consegue se conectar tão bem com o filho, a quem mandou estudar no exterior por uma longa temporada.

- Leonor (Vanessa Giacomo) - Irmã mais nova de Guida (Alessandra Negrini) e prima de Helô (Giovanna Antonelli). Solteira e sem filhos, tem uma relação muito próxima com o sobrinho Rudá (Guilherme Cabral). Sempre admirou muito a irmã mais velha; queria ser como ela. Por isso, fica ressentida ao descobrir que a irmã se casou com Moretti (Rodrigo Lombardi), seu namorado da adolescência, a quem Guida sempre criticou.

- Rudá (Guilherme Cabral) - Filho do primeiro casamento de Guida (Alessandra Negrini). Jovem antenado com o mundo digital. Tem forte conexão com a tia, Leonor (Vanessa Giacomo), e pouquíssimo diálogo com a mãe e, principalmente, com o padrasto, Moretti (Rodrigo Lombardi), que não entende por que o jovem não fala sobre meninas e relacionamento.

- Dona Inácia (Noemia Costa) - Funcionária portuguesa da casa de Moretti (Rodrigo Lombardi), em Lisboa.

- Amália (Joana Solnado) - Amiga portuguesa de Guida (Alessandra Negrini).

NÚCLEO DELEGACIA

- Helô (Giovanna Antonelli) - Durona e justa, a delegada se especializou em crimes digitais. Está separada de Stenio (Alexandre Nero), e os dois vivem um jogo de gato e rato na relação. Já se casaram e divorciaram duas ou três vezes quando a história começa a ser contada. Estão sempre em pé de guerra por conta de suas profissões: Helô prende os bandidos que Stenio solta.

- Stenio (Alexandre Nero) - Advogado, ex-marido de Helô (Giovanna Antonelli). Enquanto ela defende inocentes, ele é quem, muitas vezes, advoga a favor dos culpados. Segue investindo em uma aproximação com a ex-mulher, com quem vive um jogo de gato e rato nos negócios e no amor.

- Creusa (Luci Pereira) - Madrinha de Brisa (Lucy Alves), volta para o Rio de Janeiro para trabalhar novamente com Helô (Giovanna Antonelli). Quer muito ajudar na reconciliação dos patrões, Helô e Stenio (Alexandre Nero).

- Yone (Yohama Eshima) - Investigadora na delegacia de Helô (Giovanna Antonelli).

- Olívia (Caroline Verban) - Secretária do escritório de advocacia de Stenio (Alexandre Nero) e Laís (Indira Nascimento).

- Tia Cotinha (Ana Lucia Torre) - Tia de Helô (Giovanna Antonelli), Leonor (Vanessa Giacomo) e Guida (Alessandra Negrini). É na casa dela que as três sobrinhas tentam manter algum contato, nem sempre cordial.

- Laís (Indira Nascimento) - Advogada, é sócia de Stênio (Alexandre Nero); faz o tipo fiel escudeira, alguém com quem se pode contar. Casada com Monteiro (Ailton Graça), com quem tem Theo (Ricardo Silva) e Isa (Duda Santos), ela não tem tanto tempo para observar atentamente o crescimento dos dois, já que seu trabalho demanda demais.

- Monteiro (Aílton Graça) - Professor de História, casado com Laís (Indira Nascimento). Formam uma família de classe média, estável e feliz. Pai preocupado com os filhos adolescentes, principalmente a mais velha, Isa (Duda Santos).

- Isa (Duda Santos) - Filha mais velha de Laís (Indira Nascimento) e Monteiro (Ailton Graça). É uma adolescente alegre e cheia de artimanhas para não cumprir as regras estipuladas pelo pai superprotetor. Adora baladas e programações com os amigos.

- Theo (Ricardo Silva) - Filho caçula de Laís (Indira Nascimento) e Monteiro (Ailton Graça). Caseiro, é capaz de passar horas a fio trancado no quarto jogando, à frente do computador. É por meio da internet que se conecta com o mundo.

NÚCLEO VILA ISABEL

- Joel (Nando Cunha) - Simpático garçom de um tradicional bar no bairro de Vila Isabel, o "Encanto da Vila". Conhece cada cliente pelo nome e o gosto de cada um. Através dele, vai-se abordar o embate humanos x inteligência artificial.

- Marineide (Flavia Reis) - Diarista, esposa de Joel, mãe de Karina (Danielle Olímpia). Acolhedora e boa amiga, recebe Brisa (Lucy Alves) em sua casa no Rio de Janeiro.

- Karina (Danielle Olímpia) - Filha de Joel (Nando Cunha) e Marineide (Flavia Reis). Como a maioria dos jovens de sua geração, tem nas redes sociais o meio preferido de comunicação. É por lá que compartilha seus sentimentos, marca eventos e conversa com os amigos.

- Espeto (Iago Pires) - Caixa do bar de Vila Isabel, onde trabalha com Joel (Nando Cunha). É um rapaz alegre, que não consegue não falar a verdade, e por isso acaba criando algumas confusões.

- Silene (Aoxi) - Bela e incansável caçadora de sucesso e vantagens. Seu sonho é ser musa da Escola de Samba de Vila Isabel.

- Dona Olímpia (Betty Goffman) - Sabe da vida de todo o bairro. Adora uma fofoca e uma intriga.

- Vandami (Raul Gazolla) - Personal trainer e professor da academia de Vila Isabel.

- Nunes (Orã Figueiredo) - Dono do bar de Vila Isabel.

- Cema (Dudha Moreira) - Cabeleireira do salão de beleza de Vila Isabel.

- Rose (Aliny Ulbricht) - Manicure do salão de beleza de Vila Isabel.