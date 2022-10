RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cansado do discurso teórico, um político americano que defende a pauta da "positividade sexual" e a legalização dos profissionais do sexo filmou e divulgou uma fita em que aparece se relacionando com uma estrela do pornô. "Se eu apenas falasse sobre isso, não demonstraria meu compromisso com o assunto", afirma Mike Itkis, candidato ao Congresso de Manhattan, em Nova York.

Especialista em segurança cibernética e major da reserva do Exército americano, Itkis chamou seu vídeo, com 13 minutos de duração e postado no site Porntube, de "peça de campanha". Em seu site, ele se descreve como um candidato independente liberal. "Solteiro. Sem filhos. Não celibatário. Ateu".

Itkis também diz que gostaria de "redefinir o debate sobre o aborto como um direito ao sexo não planejado" e defende que "homens não devem ser obrigados a sustentar filhos biológicos sem acordo prévio". De acordo com o New York Post, o candidato tem poucas chances contra o adversário Jerry Nadler.