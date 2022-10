SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais cinemas de rua remanescentes no Rio de Janeiro, o Estação Net Rio, no bairro de Botafogo, poderá fechar as portas nesta quarta-feira, caso a Justiça julgue procedente a ação de despejo movida pelo Grupo Severiano Ribeiro, dono do imóvel onde o cinema funciona desde 1994.

Iniciada em outubro de 2020, a disputa judicial entre o Grupo Severiano Ribeiro e o Grupo Estação, que gere o espaço, foi causada pela falta de pagamento do aluguéis desde março, quando teve início a pandemia de Covid-19. Na época, equipamentos culturais deveriam manter as portas fechadas para impedir a circulação do vírus. A dívida acumulada chega a mais de R$ 1,2 milhão.

Renovado a cada cinco anos, o contrato de locação do espaço deveria passar, em 2019, por uma revisão do valor, que o Grupo Estação considerou abusivo. Até então, o Grupo Severiano Ribeiro tinha, além do valor do aluguel, uma participação na bilheteria do espaço e lucros sobre o café.

No ano passado, a Prefeitura do Rio de Janeiro tombou o imóvel, o que impede o locador de vender a propriedade para uma construtora, transformando o espaço num novo prédio residencial, tirando da cidade um importante polo cultural.

O imóvel funciona como cinema desde 1944, quando o Circuito Vital Ramos de Castro inaugurou o cinema Star. O Grupo Estação convocou um ato de mobilização da classe artística e de frequentadores do espaço na frente do Estação Net Rio na tarde desta terça-feira, dia 18.