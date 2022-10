RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das primeiras a passar pelo tapete vermelho do Prêmio Multishow, a cantora Ana Castela foi logo se antecipando sobre a polêmica relacionada ao vídeo de abertura do show que fez no início do mês demonstrando apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro ( PL).

"Não me posiciono politicamente. Não me importo se é Lula ou Bolsonaro. Quem quiser votar em um ou votar no outro é problema da pessoa. Eu quero me divertir", disse a cantora, uma das mais ouvidas do país com o hit "Pipoco", em parceria com Melody e DJ Chris no Beat.

Questionada sobre o que achava da opinião da grande maioria dos sertanejos mostrar apoio ao atual presidente, Ana Castela contrariou o assessor que pediu para não fazer mais perguntas sobre política. "Olha eu estou aqui pela música e voto é uma coisa pessoal".

No dia 1º de outubro, viralizou um vídeo de abertura do show da cantora, no qual, através de imagens do agronegócio e da bandeira do Brasil, ela demonstrava apoio à campanha do presidente Bolsonaro.

A produção do show de Ana Castela emitiu um comunicado esclarecendo que foi decisão da organização do evento ter exibido imagens no telão em apoio a Bolsonaro nesta eleição. A princípio, circulou nas redes sociais que o apoio à reeleição do presidente teria partido da própria cantora por meio daquela transmissão.

A resposta da organização do show foi dada em meio a diversas críticas direcionadas à cantora nas redes sociais. O nome dela entrou nos assuntos do momento no Twitter no dia 1º de outubro. "Não fui eu quem fiz essa abertura. Não me envolvo em política, só quero saber de música. Só fui saber quando o show acabou", disse.