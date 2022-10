FOLHAPRESS - É com a testa franzida que Dwayne Johnson, o The Rock, interpreta o protagonista de "Adão Negro", filme que será lançado nesta quinta-feira (20). O ator dá vida ao superpoderoso fortão e malvado dos gibis da DC Comics, que nos cinemas vira uma espécie de anti-herói agressivo.

Na história, um escravo do país Kahndaq ganha poderes especiais. Milhares de anos depois, enquanto busca um artefato em forma de coroa, uma humana chamada Adrianna invoca o Adão Negro e o convence a salvar seu povo da ameaça de vilões. Enquanto isso, um grupo de super-heróis é enviado para controlar os métodos violentos do todo-poderoso.

The Rock é um daqueles atores que parece interpretar sempre o mesmo personagem. Nos últimos anos, ele foi escalado para viver machos musculosos que esbanjam testosterona em filmes como "Jungle Cruise", "Jumanji", "Um Espião e Meio" e todos os "Velozes e Furiosos". Seu visual é quase sempre o mesmo, o que reforça a impressão.

A repetição é um problema porque esvazia sua interpretação de profundidade. Em "Adão Negro", The Rock atua no automático, só faz cara de mau e combina seus músculos com a voz grave para tentar parecer imponente. A performance é tão unidimensional que fica entediante.

A história também não empolga. O longa se arrasta com uma trama genérica preenchida por porradaria e explosões barulhentas. Até a direção do espanhol Jaume Collet-Serra nas cenas de ação é duvidosa -ele abusa tanto da câmera lenta que o artifício perde o impacto e empobrece a produção.

Se há algo de bom no filme são os efeitos especiais. É difícil criar cenas com pessoas voando que pareçam realistas, mas isso não é um problema aqui. Todas as exibições de superpoderes são bem feitas, do gigantismo do Esmaga Átomo às mágicas feitas pelo Senhor Destino -que parece uma versão fajuta do Doutor Estranho da Marvel, vale dizer.

Aliás, nenhum dos personagens secundários salva o enredo. Os super-heróis que tentam controlar o Adão Negro com seus princípios moralistas estragam o potencial do protagonista e dão um subtexto cafona e infantil ao roteiro.

Nos quadrinhos, o Adão Negro costuma dar as caras como um antagonista de Shazam, herói que ganhou um filme divertido e carismático em 2019. Na adaptação para o cinema, porém, Adão só é malvado com os vilões.

Falta coragem ao filme, que até funcionaria se fosse violento de verdade e tivesse cenas de luta cheias de sangue. A Warner desperdiçou o personagem num longa de ação genérico, desses que se vê aos montes nas salas de cinema semanalmente. Dona de figuras icônicas como Batman, Superman e a Mulher-Maravilha, a DC Comics tem um futuro cada vez menos promissor nas telas.

ADÃO NEGRO

Avaliação Ruim

Quando Estreia nesta quinta (20) nos cinemas

Elenco Dwayne Johnson, Sarah Shahi e Viola Davis

Produção EUA, 2022

Direção Jaume Collet-Serra