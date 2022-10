SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zezé Motta, 78, desabafou sobre como sua vida mudou depois da menopausa. A atriz falou que seu maior medo quando entrou nesse período foi a diminuição da libido e os ressecamentos da pele.

"Estava com 46 anos na época que iniciei no climatério, e achava que estivesse sendo precoce. Minha pele ficou muito ressecada, tive medo da perda de viço, e sempre fui muito vaidosa. Comecei a me cuidar mais depois da menopausa", comentou a atriz em entrevista ao O Globo.

Outro tópico que ela falou que foi difícil durante a menopausa foi a pressão que sentiu do público masculino para ela ser sempre "jovem". "Como fui vista como símbolo sexual, me achava na obrigação de continuar sendo a Mulher-Maravilha. Isso foi muito complicado para mim, porque me preocupava demais em manter a minha performance de Mulher-Maravilha, a ponto de esquecer meu próprio prazer. Preocupada em agradar o outro e, principalmente, não decepcionar o parceiro", continuou.

Para não sofrer tanto com os efeitos da menopausa, ela revelou ter feito terapia de reposição hormonal, mas que não contou para as pessoas o que estava passando: "A gente dá essa bobeada de não conversar muito com outras mulheres. Demorei a abrir meu coração e minha mente para isso. Procurei ajuda ao médico e à psicanálise".