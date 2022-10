SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-vice Miss Bumbum Andressa Urach entrou para os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (19) após internautas fazerem montagens comparando ela fisicamente com a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Esta não é a primeira vez que isso acontece, a própria modelo já postou foto das duas nas redes sociais, em 2018, pedindo opinião dos seguidores.

"Tá a cara da Andressa Urach quando virou crente", escreveu um internauta postando foto de Michelle Bolsonaro maquiada. "Depois que falaram que ela parece a Andressa Urach na sua fase evangélica eu não consegui mais desver", comentou outro usuário da rede social.

Alguns usuários destacaram uma drástica mudança na aparência da primeira-dama nas eleições aparecendo sem maquiagem nos vídeos. Antes disso, ela usava uma maquiagem que lembrava muito a ex-vice miss bumbum após se tornar evangélica. "A construção visual da mulher conservadora", comentou uma pessoa nas redes.

Há internautas que admitiram confundir Michelle de Urach em sua fase evangélica. Eles postaram um meme com fotos das duas pedindo para as pessoas selecionarem as imagens da primeira-dama. "Eu amo que ele [Jair Bolsonaro] contratou a Andressa Urach como Michelle Bolsonaro e ela entrega tudo até hoje", tuitou uma internauta, que acrescentou vídeo de Michelle ao lado do presidente.

"Eu vejo um grande potencial de subcelebridade nesta mulher (talvez porque ela pareça muito com a Andressa Urach, não sei)",escreveu um usuário do Twitter. "Se botar uma peruca loira nessa mulher ela fica a cara da Andressa Urach", opinou outra.