A oitava edição do projeto “Slam da História” acontece no próximo domingo, 23, às 14h, no vão sob o Viaduto Hélio Fadel, na Rua Leopoldo Schmidt, no Centro. A atividade é aberta a todos os interessados, que podem participar da disputa ou apreciar as performances dos artistas. Haverá premiação em dinheiro: 1º lugar: R$ 200, 2º lugar: R$ 100 e 3º lugar: R$ 50, e os concorrentes podem se inscrever no início do evento.

O “Slam da História” é organizado pela Damata Produtora Cultural, com financiamento do Edital “Quilombagens”, lançado pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), como parte do Programa Cultural Murilo Mendes, que é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O “Quilombagens” busca fomentar ações promovidas por agentes culturais do município e que estejam diretamente relacionados com a valorização da cultura negra e de sua ancestralidade.

“Este slam tem sido fundamental para a cena da poesia da cidade. Em sete edições, já mobilizou mais de uma centena de pessoas. Esse ano conseguimos, inclusive, mais uma vaga para a cidade no Slam MG, disputa estadual de poesia que dá acesso à competição nacional: o Slam BR”, afirma o produtor do evento, Beto Cruz. Ele informa que a poeta Tay, bicampeã do “Slam da História”, vai representar a cidade em Belo Horizonte nos dias 21 e 22 de novembro. “Estamos muito felizes com os resultados do projeto”, comemora.

A última edição do projeto está agendada para o dia 13 de novembro, como parte da agenda “Novembro Negro”.