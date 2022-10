SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de nunca terem contracenado, foi há muito que Ethan Hawke e Ewan McGregor se conheceram. Mais precisamente, há 25 anos, quando o primeiro gravava "Gattaca: A Experiência Genética" e foi apresentado ao último por meio de um amigo em comum, Jude Law.

Não que eles tenham mantido uma relação de proximidade nesse quarto de século, mas já ter um passado em conjunto foi essencial para que, agora, criassem a química necessária para carregar o drama entre irmãos "Raymond e Ray".

Dirigido pelo colombiano Rodrigo García, o filme chega ao Apple TV+ com suas quase duas horas ancoradas inteiramente nas atuações de Hawke e McGregor. Eles estão sempre em cena, navegando por traumas familiares.

"Passamos os últimos 25 anos eventualmente cruzando um com o outro, mas o que eu sinto é que tanto eu quanto ele sempre tivemos certa simpatia pela carreira um do outro", diz McGregor em conversa por vídeo.

Exibido no Festival de Toronto e, recentemente, no do Festival do Rio, "Raymond e Ray" tem produção do mexicano Alfonso Cuarón e acompanha os personagens-título. Raymond, vivido por McGregor, é o certinho, quase patético de tão gentil e sem jeito. Já Ray, papel de Hawke, é um rebelde que parece estar preso na adolescência.

Ele dorme com uma mulher por noite, bebe sempre que pode e tira sarro do meio-irmão, com quem cresceu e compartilha vários episódios traumáticos da infância, todos causados pelo pai ríspido e pouco amável.

Quando ele morre, Raymond convence Ray a ir ao enterro, apesar de o trio não se ver há anos. Eles pegam a estrada e embarcam numa viagem por memórias dolorosas e algumas também felizes, tentando se reconciliar com o passado e um com o outro, já que o elo fraterno é como uma lembrança de tempos ruins.

"Qualquer pessoa que é filho e pai sabe que você está sempre aprendendo a ser o seu melhor nessas duas funções. O aprendizado nunca para", diz Hawke sobre a jornada dos personagens e também a sua própria. "Minha relação com a infância muda sempre que entendo um pouco mais as coisas pelas quais meus pais passaram."

Hawke tem quatro filhos, incluindo Maya Hawke, fruto de seu relacionamento com Uma Thurman e que, desde que apareceu em "Stranger Things", vem ganhando projeção na indústria. Já McGregor é pai de cinco, dos casamentos com a diretora de arte Eve Mavrakis e com a atriz Mary Elizabeth Winstead.

O contexto familiar pode até ter ajudado a compor os personagens, mas a relação próxima que os atores mantêm com os filhos passa longe da que Raymond e Ray tiveram. Para além de ausente, a figura paterna do longa-metragem ainda reserva um certo sadismo para a prole, mesmo após a morte.

Os protagonistas são informados, quando chegam ao enterro, que o último desejo do morto era que os filhos cavassem sua cova. Como se não bastasse, eles ainda descobrem que têm um irmãozinho, décadas mais novo.

"Raymond e Ray" dedica um bom tempo a refletir sobre morte e legado, assuntos que Hawke e McGregor vêm contemplando mais conforme a juventude fica para trás. O primeiro dos atores os compara a castelos de areia ?alguns são derrubados antes de outros, diz ao olhar em retrospecto para sua carreira.

"O maior ensinamento que esse filme me trouxe é que o maior impacto que você pode deixar em vida são as pessoas e o amor por elas e delas por você", afirma. "Os filmes que faço são importantes agora. São parte de uma consciência coletiva do presente. Não acho que sejam sobre o futuro."

RAYMOND E RAY

Onde: Disponível no Apple TV+

Classificação: 14 anos

Elenco: Ethan Hawke, Ewan McGregor e Maribel Verdú

Produção: EUA, 2022

Direção: Rodrigo García