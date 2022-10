SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Fernanda Paes Leme, 39, usou suas redes sociais neste domingo (23) para fazer uma homenagem a sua cachorrinha Matilda, que morreu nesta semana. A artista já tinha falado aos fãs sobre o quadro de saúde do animal, mas confirmou a morte apenas agora.

"Não queria fazer esse post, parece que escrever para todo mundo ia tornar mais real ainda a dor que está aqui dentro... Matilda foi descansar", afirmou a atriz. "Tentamos de tudo e ela também. Não sei dimensionar tudo que estou sentindo porque jamais amei e fui amada por um bichinho assim."

Matilda foi adotada por Paes Leme em setembro, após ser encontrada por Victor Sampaio, noivo da atriz, abandonada em uma estrada. No início do mês, no entanto, ela descobriu que Matilda estava doente e apesar de todos os cuidados, a cachorrinha piorou na última semana.

"Duro de acreditar e aceitar, mas sou muito grata a você. Foram poucos, mas inesquecíveis, momentos que dividimos. Me conforta saber que você sentiu pertencimento, teve um lar, uma irmã mais velha e um monte de gente que te deu muito amor. Descansa em paz meu anjinho", afirmou neste domingo.

Nos stories, a atriz falou que sente um "dor sem fim". "Ela ameniza, volta... aí me distraio, cumpro meus compromissos e sofro de novo... Só sei ser grata por nossos caminhos terem se cruzado e por eu ter feito parte da sua breve vidinha".

Muitos famosos se solidarizaram e mandaram mensagens de apoio. "Oh, meu Deus! Tão tão difícil. Toda força do mundo para vocês", afirmou a jornalista Fernanda Gentil. "Que bom que vocês se encontraram", disse o ator Marcelo Médici. "Ela te amará pra sempre", completou Giovanna Lancellotti.