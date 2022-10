SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Travis Scott, 31, negou neste domingo (23) que traiu a mulher, a socialite e empresária Kylie Jenner, 25, com a modelo Rojean Kar, segundo o TMZ. Ele postou no stories do Instagram que sequer conhece a mulher, que afirma ter vídeos para provar que se conhecem e estiveram juntos várias vezes.

Scott disse que muita coisa estranha está acontecendo, como uma pessoa não convidada tirando fotos em um set que deveria ser fechado enquanto ele dirigia um vídeo. Rojean respondeu nas redes sociais que não sabia que ele estaria no set do videoclipe e que foi convidada para estar lá, mas não revelou quem a convidou.

"Estou dizendo isso pela última vez. Eu não conheço essa pessoa. Eu nunca estive com essa pessoa", escreveu o rapper. "Por favor, pare com os jogos cibernéticos contínuos e a narrativa fictícia."

A modelo ficou irritada e falou que tem provas que os dois namoraram e acrescentou que esteve com ele no Dia dos Namorados. Em resposta, Scott postou a foto de uma mesa de jantar na data dizendo que ela não estava naquela mesa com ele, em 14 de fevereiro.

Os rumores de um possível romance entre Travis e Rojean começaram em 2019 quando ele e Kylie deram um tempo no relacionamento. Nesta época, havia boatos que um caso dele com a modelo teria sido o estopim para a separação do casal. Travis e Kylie são pais de duas crianças.