SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A publicação do streamer e comentarista Casimiro Miguel, de 29 anos, rebatendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) se tornou a mais curtida do Twitter no Brasil e já rendeu mais de 1 milhão de curtidas em menos de 24h.

No post, ele desmente a montagem feita pelo parlamentar com um suposto apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, o streamer e comentarista também afirma na publicação que votará em Luiz Inácio Lula da Silva no próximo domingo (30).

Tudo começou após o streamer e comentarista publicar uma foto com balões com o número 29, em referência a idade que completou na última quinta-feira (20).

O filho do presidente aproveitou a foto e fez uma montagem como se Casimiro estivesse segurando na verdade o número 22. Nos stories do Instagram, Flávio publicou a montagem.

Depois de saber da montagem falsa, Casimiro respondeu em uma publicação no Twitter.

"Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo", disse.

O streamer e comentarista acrescentou e afirmou que votará no segundo turno no candidato petista. "Como sabem, dia 30, meu voto é 13", disse. Em menos de uma hora, a publicação rendeu mais de 313 mil curtidas.