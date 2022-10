SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Jabuti, maior prêmio literário anual do Brasil, divulgou nesta terça a lista com os dez finalistas em cada uma de suas 20 categorias.

Entre os indicados, estão best-sellers como o segundo volume da trilogia "Escravidão", de Laurentino Gomes, e a biografia do ex-presidente Lula publicada por Fernando Morais. As memórias de outro ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, também entraram na disputa na mesma categoria, de biografia e reportagem.

A lista contém colaboradores da Folha de S.Paulo como a cartunista decana Laerte, que concorre entre os quadrinhos por seu "Manual do Minotauro", e o jornalista Diogo Bercito, que teve seu "Brimos" destacado entre os livros de ciências humanas.

Entre os romances literários, chama atenção a predominância feminina. São oito mulheres, entre elas Tatiana Salem Levy, Aline Bei e Andréa del Fuego, concorrendo contra dois homens, Antônio Xerxenesky e Stênio Gardel. Nomes populares como Mario Prata, Ale Santos e Elisa Lucinda disputam a categoria de romance de entretenimento.

A seleção de crônicas reúne nomes bem estabelecidos como Leonardo Fróes, J.P. Cuenca e Augusto Massi, que organizou "Os Sabiás da Crônica", e autores em ascensão como José Falero e Marcelo Moutinho.

O mesmo vale para os contos, que reúne Paulo Henriques Britto, Bernardo Kucinski e Sérgio Sant'Anna -que concorre pelo póstumo "A Dama de Branco"- a autoras elogiadas de uma geração adiante, como Eliana Alves Cruz e Paulliny Tort.

Veja a seguir a lista completa de finalistas.

LITERATURA

CONTO

Título: A cicatriz e outras histórias | Autor(a): Bernardo Kucinski | Editora(s): Alameda Casa Editorial

Título: A dama de branco | Autor(a): Sérgio Sant'Anna | Editora(s): Companhia das Letras

Título: A ilha dos sentimentos perdidos | Autor(a): Hada Maller | Editora(s): Obra Independente

Título: A mulher que pariu um peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa | Autor(a): Rai Soares | Editora(s): Jandaíra

Título: A vestida: contos | Autor(a): Eliana Alves Cruz | Editora(s): Malê

Título: Como pássaros no céu de Aruanda | Autor(a): Paty Wolff | Editora(s): Entrelinhas Editora

Título: Erva brava | Autor(a): Paulliny Tort | Editora(s): Fósforo

Título: O castiçal florentino: Contos | Autor(a): Paulo Henriques Britto | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Pretos em Contos - Volume 2 | Autor(a): Cristiane Sobral e Plínio Camillo | Editora(s): Aldeia de Palavras

Título: Zaranza | Autor(a): Rita de Podestá | Editora(s): Reformatório

CRÔNICA

Título: A lua na caixa d'água | Autor(a): Marcelo Moutinho | Editora(s): Malê

Título: Crônicas de pai | Autor(a): Leo Aversa | Editora(s): Intrínseca

Título: Diário do Bolso 5 - 1001 dias que foram noites | Autor(a): Ivo Minkovicius e José Roberto Torero | Editora(s): Padaria de Livros

Título: Mas em que mundo tu vive? | Autor(a): José Falero | Editora(s): Todavia

Título: Na barriga do lobo | Autor(a): Luís Henrique Pellanda | Editora(s): Arquipélago Editorial

Título: Natureza: a arte de plantar | Autor(a): Leonardo Fróes | Editora(s): Cepe

Título: Os sabiás da crônica | Autor(a): Augusto Massi | Editora(s): Autêntica

Título: Qualquer lugar menos agora | Autor(a): J. P. Cuenca | Editora(s): Record

Título: Restos & Rastros | Autor(a): Livia Garcia-Roza | Editora(s): Geração Editorial

Título: Vida desinteressante | Autor(a): Victor Heringer | Editora(s): Companhia das Letras

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Título: A menor distância entre dois pontos é uma fuga | Autor(a): Gabriel Nascimento e João Henrique Belo | Editora(s): Obra Independente

Título: Arlindo | Autor(a): Luiza de Souza (Ilustralu) | Editora(s): Seguinte

Título: Brega Story | Autor(a): Gidalti Jr. e Victor Marcello | Editora(s): Brasa Editora

Título: Cidade pequenina | Autor(a): Aldo Solano e Camilo Solano | Editora(s): Pipoca & Nanquim

Título: Escuta, formosa Márcia | Autor(a): Marcello Quintanilha | Editora(s): Veneta

Título: Gioconda | Autor(a): Felipe Pan, Mariane Gusmão e Olavo Costa | Editora(s): Nemo

Título: Manual do Minotauro | Autor(a): Laerte | Editora(s): Quadrinhos na Cia.

Título: Mapinguari | Autor(a): André Miranda e Gabriel Góes | Editora(s): FTD

Título: Risca Faca | Autor(a): André Kitagawa | Editora(s): Monstra

Título: Shamisen: canções do mundo flutuante | Autor(a): Guilherme Petreca e Tiago Minamisawa | Editora(s): Pipoca & Nanquim

INFANTIL

Título: Conte mais uma vez | Autor(a): Weberson Santiago | Editora(s): Yellowfante

Título: Desaforismos | Autor(a): Raquel Matsushita | Editora(s): Maralto

Título: Formigável | Autor(a): Janaína de Figueiredo e Rafa Antón | Editora(s): Aletria

Título: Mesma nova história | Autor(a): Everson Bertucci, Juão Vaz e Mafuane Oliveira | Editora(s): Peirópolis

Título: Nas garras dos babuínos | Autor(a): Rogério Andrade Barbosa | Editora(s): Editora Gaivota

Título: O jabuti não tá nem aí | Autor(a): Dalton Paula e Itamar Assumpção | Editora(s): Caixote

Título: Sonhozzz | Autor(a): Daniel Kondo e Silvana Tavano | Editora(s): Salamandra

Título: Tô com fome! | Autor(a): Fernando Vilela e Stela Barbieri | Editora(s): Edições SM

Título: Uma planta muito faminta | Autor(a): Renato Moriconi | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Título: Vidas de porcelana | Autor(a): Ana Laura Alvarenga e Ana Rapha | Editora(s): Duna Dueto

JUVENIL

Título: As Casas de Unzó | Autor(a): Ciano | Editora(s): Obra Independente

Título: Enedina Marques: mulher negra pioneira na engenharia brasileira | Autor(a): Lindamir Salete Casagrande | Editora(s): Inverso

Título: Mistério em Queluz | Autor(a): Luciana Grether, Patrícia Melo e Rosa Amanda Strausz | Editora(s): Imperial Novo Milênio

Título: O Jardineiro | Autor(a): Henrique Borges | Editora(s): Obra Independente

Título: O serviço de entregas monstruosas | Autor(a): Jim Anotsu | Editora(s): Intrínseca

Título: Recãomeço | Autor(a): Rafael Tinoco de Araújo | Editora(s): Viseu

Título: Romieta e Julieu | Autor(a): Ana Elisa Ribeiro | Editora(s): Editora RHJ

Título: Sala 1208 | Autor(a): Caio Tozzi e Visca | Editora(s): Editora do Brasil

Título: SP Graja Trip | Autor(a): Geovany Hércules | Editora(s): Edições SM

Título: Super-Ulisses | Autor(a): Caio Tozzi e Renato Drigues | Editora(s): Escarlate

POESIA

Título: A Pele da Pitanga | Autor(a): Jéssica Iancoski | Editora(s): Toma aí um poema

Título: Algo antigo | Autor(a): Arnaldo Antunes | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Até aqui | Autor(a): Lubi Prates | Editora(s): Peirópolis

Título: Extraquadro | Autor(a): Ricardo Aleixo | Editora(s): Impressões de Minas

Título: Impressão sua | Autor(a): André Dahmer | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Palavra Preta | Autor(a): Tatiana Nascimento | Editora(s): Organismo

Título: Risque esta palavra | Autor(a): Ana Martins Marques | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Robinson Crusoé e seus amigos | Autor(a): Leonardo Gandolfi | Editora(s): Editora 34

Título: Say it (over and over again) | Autor(a): Max Martins | Editora(s): Editora da Universidade Federal do Pará

Título: Também guardamos pedras aqui | Autor(a): Luiza Romão | Editora(s): Nós

ROMANCE DE ENTRETENIMENTO

Título: O céu entre mundos | Autor(a): Sandra Menezes | Editora(s): Malê

Título: O clube dos amigos imaginários | Autor(a): Glau Kemp | Editora(s): Verus

Título: O drible da vaca | Autor(a): Mario Prata | Editora(s): Record

Título: O leão do Oeste - Livro 2: A ascensão do amaldiçoado | Autor(a): André Carvalho | Editora(s): Obra Independente

Título: O último ancestral | Autor(a): Ale Santos | Editora(s): HarperCollins Brasil

Título: Olhos de pixel | Autor(a): Lucas Mota | Editora(s): Plutão Livros

Título: Porco de Raça | Autor(a): Bruno Ribeiro | Editora(s): Darkside

Título: Quando os mortos falam | Autor(a): Cláudia Lemes | Editora(s): Avec Editora

Título: Quem me leva para passear | Autor(a): Elisa Lucinda | Editora(s): Malê

Título: Se a casa 8 falasse | Autor(a): Vitor Martins | Editora(s): Globo / Alt

ROMANCE LITERÁRIO

Título: A extinção das abelhas | Autor(a): Natalia Borges Polesso | Editora(s): Companhia das Letras

Título: A palavra que resta | Autor(a): Stênio Gardel | Editora(s): Companhia das Letras

Título: A pediatra | Autor(a): Andréa Del Fuego | Editora(s): Companhia das Letras

Título: É sempre a hora da nossa morte amém | Autor(a): Mariana Salomão Carrara | Editora(s): Nós

Título: O som do rugido da onça | Autor(a): Micheliny Verunschk | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Pequena coreografia do adeus | Autor(a): Aline Bei | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Uma tristeza infinita | Autor(a): Antônio Xerxenesky | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Vista chinesa | Autor(a): Tatiana Salem Levy | Editora(s): Todavia

Título: Vozes de batalha | Autor(a): Marina Colasanti | Editora(s): Planeta

Título: Vozes de retratos íntimos | Autor(a): Taiasmin Ohnmacht | Editora(s): Taverna

EIXO: NÃO FICÇÃO

ARTES

Título: Apontamentos da arte africana e afro-brasileira contemporânea: políticas e poéticas | Autor(a): Célia Maria Antonacci | Editora(s): Invisíveis Produções

Título: Carnaval-Ritual: Carlos Vergara e Cacique de Ramos | Autor(a): Maurício Barros de Castro | Editora(s): Cobogó

Título: Catálogo da Mostra Amotara - Olhares das Mulheres Indígenas (2a. Edição) | Autor(a): Joana Brandão Tavares | Editora(s): Obra Independente

Título: Direito, Arte e Negritude | Autor(a): Rebeca de Souza Vieira e Veyzon Campos Muniz | Editora(s): Fi

Título: Letras que flutuam | Autor(a): Fernanda Martins | Editora(s): Secretaria de Estado de Cultura do Pará

Título: Não vão nos matar agora | Autor(a): Jota Mombaça | Editora(s): Cobogó

Título: Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela | Autor(a): Leda Maria Martins | Editora(s): Cobogó

Título: seLecT Floresta | Autor(a): Paula Alzugaray | Editora(s): Cinemática Editora

Título: Silva | Autor(a): Augusto de Campos, Olivio Tavares de Araújo, Orandi Momesso, Paulo Pasta e Paulo Venancio Filho | Editora(s): Via Impressa

Título: Tríbades, safistas, sapatonas do mundo, uni-vos: investigações sobre a poética das lesbianidades | Autor(a): Leíner Hoki | Editora(s): Margem da Palavra / Urutau

BIOGRAFIA E REPORTAGEM

Título: Banzeiro òkòtó: uma viagem à Amazônia Centro do Mundo | Autor(a): Eliane Brum | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Escravidão - Volume II | Autor(a): Laurentino Gomes | Editora(s): Globo

Título: Guignard: Anjo mutilado | Autor(a): Marcelo Bortoloti | Editora(s): Companhia das Letras

Título: João Cabral de Melo Neto: Uma biografia | Autor(a): Ivan Marques | Editora(s): Todavia

Título: Lula: Biografia - Volume I | Autor(a): Fernando Morais | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Memórias Sangradas: vida e morte nos tempos do cangaço | Autor(a): Daniel Brito e Ricardo Beliel | Editora(s): Olhares

Título: Ney Matogrosso: A biografia | Autor(a): Julio Maria | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O ar que me falta | Autor(a): Luiz Schwarcz | Editora(s): Companhia das Letras e Penguin Random House

Título: O vento mudou de direção: o Onze de Setembro que o mundo não viu | Autor(a): Simone Duarte | Editora(s): Fósforo

Título: Um intelectual na política: Memórias | Autor(a): Fernando Henrique Cardoso | Editora(s): Companhia das Letras

CIÊNCIAS

Título: A cor do inconsciente: significações do corpo negro | Autor(a): Isildinha Baptista Nogueira | Editora(s): Perspectiva

Título: Contra a realidade: A negação da Ciência, sua causa e consequências | Autor(a): Carlos Orsi e Natalia Pasternak | Editora(s): Papirus 7 Mares

Título: Covid-19 no Brasil: Cenários epidemiológicos e vigilância em Saúde | Autor(a): Carlos Machado de Freitas, Christovam Barcellos e Daniel Antunes Maciel Villela | Editora(s): Fiocruz

Título: História preta das coisas: 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras | Autor(a): Bárbara Carine Soares Pinheiro | Editora(s): Livraria da Física

Título: Manual de Medicina Baseada em Evidências | Autor(a): José Nunes de Alencar Neto | Editora(s): Sanar

Título: Medicina do amanhã | Autor(a): Pedro Schestatsky | Editora(s): Gente

Título: O dia em que voltamos de Marte: uma história da ciência e do poder, com pistas para um novo presente | Autor(a): Tatiana Roque | Editora(s): Planeta

Título: Os Impactos Sociais da Covid-19 no Brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia | Autor(a): Ester Paiva Souto, Gustavo Corrêa Matta, Jean Segata e Sergio Rego | Editora(s): Fiocruz

Título: Os muitos nomes de Silvana: contribuições clínico-políticas da psicanálise sobre mulheres negras | Autor(a): Ana Paula Musatti-Braga | Editora(s): Blucher

Título: Um tempo para não esquecer: a visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde | Autor(a): Margareth Dalcolmo | Editora(s): Bazar do Tempo

CIÊNCIAS HUMANAS

Título: Arrancados da terra | Autor(a): Lira Neto | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Brimos | Autor(a): Diogo Bercito | Editora(s): Fósforo

Título: Como remover um presidente | Autor(a): Rafael Mafei | Editora(s): Zahar

Título: Constelação Clarice | Autor(a): Eucanaã Ferraz e Veronica Stigger | Editora(s): Ims

Título: Enciclopédia Negra | Autor(a): Flávio dos Santos Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Moritz Schwarcz | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Memorial de grandes ausências | Autor(a): Aluízio Falcão | Editora(s): Cepe

Título: Menos Marx, mais Mises | Autor(a): Camila Rocha | Editora(s): Todavia

Título: Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico | Autor(a): Christian Dunker, Nelson da Silva Junior e Vladimir Safatle | Editora(s): Autêntica

Título: O mundo desdobrável | Autor(a): Carola Saavedra | Editora(s): Relicário

Título: Palmares & Cucaú | Autor(a): Silvia Hunold Lara | Editora(s): Edusp

CIÊNCIAS SOCIAIS

Título: A economia brasileira de Getúlio a Dilma ? novas interpretações | Autor(a): Fernando Augusto Mansor de Mattos e Victor Leonardo de Araujo | Editora(s): Hucitec

Título: A superindústria do imaginário | Autor(a): Eugênio Bucci | Editora(s): Autêntica

Título: A teoria do decrescimento e sua aplicação no constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade | Autor(a): Marcus Mauricius Holanda | Editora(s): CRV

Título: Fake Democracy | Autor(a): Gustavo Ferreira Santos | Editora(s): Tirant lo Blanche

Título: Histórias de morte matada contadas feito morte morrida. | Autor(a): Niara de Oliveira e Vanessa Rodrigues | Editora(s): Drops

Título: Máfia, poder e antimáfia | Autor(a): Wálter Fanganiello Maierovitch | Editora(s): UNESP

Título: Marcha dialética do MST | Autor(a): Pablo Nabarrete Bastos | Editora(s): Garamond

Título: Novíssima Dependência | Autor(a): Lucas Crivelenti e Castro | Editora(s): Dialética

Título: Os gaúchos | Autor(a): Ondina Fachel Leal | Editora(s): Tomo Editorial

Título: Ricos & Malandros | Autor(a): Rodrigo Gava | Editora(s): UFSM

ECONOMIA CRIATIVA

Título: A Amazônia Sustentável e o Ecossistema Empreendedor | Autor(a): Cristina Monte | Editora(s): Fala Negócios de Comunicação

Título: A melhor televisão do mundo | Autor(a): José Roberto Filippelli | Editora(s): Editora Terceiro Nome

Título: Aprendendo a inovar em projetos STEAM | Autor(a): Marco Braga | Editora(s): E-papers

Título: Conteúdo de marca | Autor(a): Leonardo Moura | Editora(s): Summus Editorial

Título: Decifrando Rendas | Autor(a): Vera Felippi | Editora(s): Obra Independente

Título: Design gráfico inclusivo na contemporaneidade | Autor(a): Cassia Leticia Carrara Domiciano, Márcio James Soares Guimarães e Mônica Moura | Editora(s): Cultura Acadêmica

Título: Emoção criativa | Autor(a): Pedro Garcia de Moura | Editora(s): Ventania Editorial

Título: Manihot Utilissima Pohl: Mandioca | Autor(a): Alex Atala | Editora(s): Alaúde Editorial

Título: Nem negacionismo, nem apocalipse | Autor(a): Artur Villela Ferreira e Gesner Oliveira | Editora(s): BE?

Título: Quarentena sem Pijama | Autor(a): Leila Rabello e Sintya Motta | Editora(s): Labrador

EIXO: PRODUÇÃO EDITORIAL

CAPA

Título: 1984 | Capista(s): Capista(s): Giovanna Cianelli e Pedro Inoue | Editora(s): Antofágica

Título: 1984 | Capista(s): Capista(s): Quadratim Artes Gráficas e Wiser Educação | Editora(s): Buzz

Título: A visão das plantas | Capista(s): Capista(s): Luciana Facchini Neto e Willian Santiago (em memória) | Editora(s): Todavia

Título: Crônica da casa assassinada | Capista(s): Guilherme Xavier | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Enciclopédia Negra | Capista(s): Oga Mendonça | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Letras que flutuam | Capista(s): Felipe Wanzeler | Editora(s): Secretaria de Estado de Cultura do Pará

Título: Lina | Capista(s): Daniel Trench | Editora(s): Todavia

Título: Livro do Desassossego | Capista(s): Vicente Repolês Oliveira Pessôa | Editora(s): Clube de Literatura Clássica

Título: O retrato de Dorian Gray | Capista(s): Capista(s): Gustavo Piqueira e Samia Jacintho | Editora(s): Panda Books

Título: O último ancestral | Capista(s): Douglas Lopes e Rafael Albuquerque | Editora(s): HarperCollins Brasil

ILUSTRAÇÃO

Título: A bruxa Chatuxa que tinha medo da chuva | Ilustrador(a): Vanessa Prezoto | Editora(s): Carrocinha

Título: A casa do tatu | Ilustrador(a): Fernando Vilela | Editora(s): Ciranda na Escola

Título: Contos de cabras e bodes | Ilustrador(a): Bruna Lubambo | Editora(s): Jandaíra

Título: Nas garras dos babuínos | Ilustrador(a): Mauricio Negro | Editora(s): Gaivota

Título: O jardim da Lua | Ilustrador(a): Ana Matsusaki e Wiana Kell | Editora(s): El Tigre Studio

Título: Oikoá | Ilustrador(a): Luise Weiss | Editora(s): ÔZé Editora

Título: Orbitar | Ilustrador(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Maralto

Título: Origem | Ilustrador(a): Anna Cunha | Editora(s): Maralto

Título: Os invisíveis (nova edição) | Ilustrador(a): Odilon Moraes | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Título: Os medos secretos do tijolo oco | Ilustrador(a): Luis Vassallo | Editora(s): Deborah D Almeida Leanza

PROJETO GRÁFICO

Título: Abraham Palatnik: Experimentação/Encantamento | Responsável(eis): Gabriela Castro, Gustavo Marchetti e Paulo André Chagas | Editora(s): Nara Roesler Livros

Título: Desembola na Ideia | Responsável(eis): Marco Chagas | Editora(s): Agência de Iniciativas Cidadãs

Título: Epistemas | Responsável(eis): Gabriela Castro, Gustavo Marchetti e Paulo André Chagas | Editora(s): Nara Roesler Livros

Título: Letras que flutuam | Responsável(eis): Sâmia Batista | Editora(s): Secretaria de Estado de Cultura do Pará

Título: Lulu Traço & Verso | Responsável(eis): Daniel Kondo, Lilia Góes e Luiz Santos | Editora(s): Pancho Sonido e Ed Mus Eireli

Título: Memórias Sangradas: vida e morte nos tempos do cangaço | Responsável(eis): Daniel Brito e Ricardo Beliel | Editora(s): Olhares

Título: Onde Vive a Arte na América Latina | Responsável(eis): Lorenzo Lo Schiavo | Editora(s): Act.

Título: Os irmãos | Responsável(eis): Roberta Asse | Editora(s): FTD

Título: Ruy Ohtake, arquiteto | Responsável(eis): Alles Blau | Editora(s): Romano Guerra Editora e Instituto Tomie Ohtake

Título: Ubu Rei | Responsável(eis): Alfred Jarry, Elaine Ramos | Editora(s): Ubu

TRADUÇÃO

Título: A garota que não se calou | Tradutor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Verus Editora

Título: A rosa de ninguém | Tradutor(a): Mauricio Mendonça Cardozo | Editora(s): Editora 34

Título: Argonáuticas de Apolônio de Rodes | Tradutor(a): Fernando Rodrigues Junior | Editora(s): Perspectiva

Título: Arte poética | Tradutor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Autêntica

Título: Ciropédia | Tradutor(a): Lucia Sano, Xenofonte | Editora(s): Fósforo

Título: Conjuro da Guiné | Tradutor(a): Mariangela Andrade | Editora(s): Escola de Poesia

Título: Dissolução das controvérsias | Tradutor(a): Giuseppe Ferraro | Editora(s): Phi

Título: Eisejuaz | Tradutor(a): Mariana Sanchez | Editora(s): Relicário

Título: Pantagruel e Gargântua | Tradutor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Editora 34

Título: Todos os contos - Julio Cortázar | Tradutor(a): Heloisa Jahn e Josely Vianna Baptista | Editora(s): Companhia das Letras

EIXO: INOVAÇÃO

FOMENTO À LEITURA

Título: Ciranda do Saber | Responsável(eis): Meire Nascimento

Título: Clube de Leitura 6.0 | Responsável(eis): Fundação Observatório do Livro e da Leitura

Título: Jornada Latines | Responsável(eis): Eliana de Freitas

Título: Literatura Acessível | Responsável(eis): Aparecida Carina Alves de Souza

Título: Literatura Cura crianças e adolescentes vítimas de abuso | Responsável(eis): Gláucia Semíramis Sé Amantéa

Título: Mi Casa, Tu Casa. Minha Casa, Sua Casa. | Responsável(eis): Stéphanie Habrich

Título: Projeto Casinha de Livros Clara Beatriz | Responsável(eis): Clara Beatriz Maciel Nunes Dourado

Título: Revista Mina de HQ | Responsável(eis): Gabriela Borges

Título: Sempre um papo | Responsável(eis): Afonso Borges

Título: Vaga Lume: como livros mudam a vida de crianças e adultos na Amazônia | Responsável(eis): Sylvia Guimarães

LIVRO BRASILEIRO PUBLICADO NO EXTERIOR

Título: 1984 | Editora(s): Grupo Companhia das Letras e Penguin Random House UK

Título: A coruja que me contou | Editora(s): Mil Caramiolas e Helvetiq Sàrl

Título: A mancha | Editora(s): Editora FTD e Hanulim Publishing Co.

Título: Além da chuva | Editora(s): Editora FTD e Spoonbook

Título: Danite e o Leão: um conto das montanhas da Etiópia | Editora(s): Editora do Brasil e Editora Panamericana

Título: O ar que me falta | Editora(s): Companhia das Letras e Penguin Random House

Título: O Meu Pé de Laranja Lima | Editora(s): Editora Melhoramentos e Editions Stock & Hachette Romans

Título: O oráculo da noite | Editora(s): Companhia das Letras e Pantheon Books - Penguin Random House

Título: Sebastopol | Editora(s): Companhia da Letras e New Directions Publishing

Título: Torto Arado | Editora(s): Todavia e Textofilia