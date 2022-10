SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Mistérios sem Solução", série documental da Netflix, tem feito um grande sucesso na plataforma ao convidar o espectador a ser detetive ao longo de 40 minutos. A produção aborda casos misteriosos que, até então, seguem sem solução ou explicação.

A terceira temporada chegou recentemente ao streaming e, a cada semana, três novos episódios são adicionados. Na terça-feira (25), um trio de capítulos inéditos chegou e, com diferentes casos, tem causado curiosidade e estranheza no público.

São relatados acontecimentos como a morte suspeita de uma "celebridade" de Las Vegas em um motel; a criação de uma equipe especializada em investigar fatos sobrenaturais; E o desaparecimento de um jovem que desencadeou diversas descobertas inusitadas sobre sua vida.

"MORTE EM UM MOTEL EM LAS VEGAS"

O primeiro episódio da nova leva de capítulos conta a história da misteriosa morte de Buffalo Jim, um promotor de luta livre em Las Vegas, pai de quatro filhas, que também comandava uma oficina mecânica.

Em 6 de abril de 2008, Buffalo Jim foi encontrado morto em um quarto de motel, após várias ameaças contra sua vida. Enquanto o legista considerou sua morte como acidental por overdose de cocaína, sua família acredita que ele foi assassinado.

O promotor de luta livre era vizinho de um clube de strip comandado por Rick Rizzolo, com quem mantinha uma rivalidade. Os dois eram amigos quando se conheceram, mas quando Rizzolo quis expandir o espaço do clube e pediu ao amigo que cedesse o terreno de sua oficina, o que ele negou. Em 2002, Buffalo Jim entrou com uma ação contra o vizinho, alegando que os carros em sua oficina estavam sendo vandalizados.

Com o passar dos anos, Buffalo Jim trabalhou junto ao FBI e a repórteres que estavam investigando Rizzolo: havia alegações de que ele estava ligado a máfias.

Em 2007, o dono do clube foi preso por dez meses por sonegar impostos. Neste período, Buffalo Jim recebeu cartas anônimas com avisos sobre ameaças que estavam sendo tramadas contra a sua vida.

Dois dias antes de ser encontrado morto em um motel, Buffalo Jim comentou com uma de suas filhas que ele estava sendo ameaçado de morte e comentou: "Eles vão tentar fazer isso [matá-lo] por meio de uma mulher. Ou eles vão tentar me drogar."

Um dos mistérios então surge com o fato de que havia uma mulher no quarto com ele naquela noite. Ao ser encontrada, ela disse à polícia que o acompanhante teve uma convulsão e ela saiu do quarto depois que isso aconteceu, sem chamar a polícia. Depois, foi descoberto que ela era dançarina do clube de Rick Rizzolo.

O carro de Buffalo Jim, um Rolls-Royce branco, também tinha sumido do estacionamento do motel. Segundo as filhas, o veículo reapareceu no final da tarde daquele mesmo dia em que ele foi descoberto morto.

Para as autoridades, foi uma morte acidental, no entanto, tanto a série documental, quanto as filhas de Buffalo, acreditam que foi assassinato.

"PATRULHA DO PARANORMAL"

O segundo episódio não aborda um caso específico, mas vários que a chamada "Patrulha do Paranormal" investiga. Entre eles: o Pé Grande e ovnis.

Em 2000, Stanley Milford Jr. e Jonathan Redbird Dover, dois policiais de Arizona, EUA, foram chamados para investigar relatos paranormais em uma reserva chamada Nação Navajo. A iniciativa começou depois que o departamento de polícia local foi denunciado por não investigar um suposto caso da aparição do Pé Grande.

Com os moradores aterrorizados, a dupla - que se intitula de "Arquivo-X" da vida real - conversou com testemunhas, como uma mulher que relata ter visto uma figura de uns 2,5m e cheia de pelos na beira da estrada. Ao todo, eram mais de 30 pessoas alegando terem presenciado a aparição.

Durante a série documental, "evidências" são mostradas de que um Pé Grande pode realmente ter existido, como pegadas e ataques a carros.

Além disso, os dois investigam outros casos, como ovnis.

"O QUE ACONTECEU COM JOSH?"

O último episódio adicionado conta a rumorosa história do desaparecimento de Josh Guimond, um jovem universitário de 20 anos que foi visto pela última vez em uma festa de amigos antes de virar um mistério.

Em 9 de novembro de 2002, Josh Guimond foi a uma festa no apartamento de um colega. Depois de meia hora, ele saiu de maneira abrupta e disse que iria para casa, que ficava apenas a três minutos de onde estava.

Ao ter seu sumiço reportado, cachorro farejadores sentiram o cheiro de Josh por parte do caminho até sua casa, mas a trilha esfriava em certo ponto, onde há um rio. Uma das linhas de investigação apresentada em "Mistérios sem Solução" aponta para a possibilidade de ele ter se afogado. No entanto, os óculos de Josh ainda estavam em seu apartamento na noite em que ele desapareceu e o corpo nunca foi achado.

Para aumentar o mistério, dias depois do desaparecimento, alguém tentou limpar os dados do computador de Josh. Mas, ao analisarem as mensagens enviadas por Josh, foi revelado que ele estava falando com homens online por meio de várias salas de bate-papo e plataformas de namoro.

Os investigadores apresentaram a teoria de que Guimond foi visitar um desses homens e ele pode ter algo a ver com seu desaparecimento.

A análise do computador também descobriu que havia música tocando em seu computador entre 23h52 e 00h32 da noite.