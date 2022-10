Divulgação Liesjuf - Desfiles ocorrerão nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2023

O sorteio da ordem de Desfile das Escolas de Samba de Juiz de Fora no Carnaval 2023 será realizado na próxima segunda-feira (31), no anfiteatro João Carriço, no antigo prédio do Paço Municipal, localizado na Avenida Rio Branco 2.234 – Centro. A A Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf), com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) informaram nessa quinta-feira (27) a data dos desfiles para os dias 20 de fevereiro (segunda-feira) o Grupo de Acesso, a partir das 21h e, na terça-feira, dia 21 de fevereiro, a partir das 18h o desfile das Escolas Mirins e, a partir das 21h o desfile do Grupo Especial.



O anúncio da ordem de passagem das agremiações será transmitida via Instagram (liesjuf_oficial), para garantir maior transparência e mobilização. Também foi informado que, durante a live, também será apresentado um vídeo institucional da Liesjuf, que está completando 25 anos de fundação.



No horário do sorteio, o acesso ao anfiteatro será autorizado somente aos representantes das escolas, além de convidados e apoiadores do carnaval. Conforme o presidente da Liesjuf, Diomário de Deus, as escolas de samba estão a todo vapor nos preparativos para 2023 e ansiosas para o reencontro com a folia. "Estamos trabalhando com muita vontade para realizar um grande espetáculo".



Conforme a Liga, as escolas já confirmadas nos desfiles são (por grupo e em ordem alfabética):



-Grupo Especial



- Feliz Lembrança

- Mocidade Alegre

- Real Grandeza

- Rivais da Primavera

- Turunas do Riachuelo

- Unidos da Vila do Retiro



- Grupo de Acesso



- Mocidade Independente do Progresso

- Partido Alto

- Rivais da Primavera

- Unidos do Ladeira

- União das Cores

- União de Santa Luzia

- Vale do Paraibuna



-Escolas mirins



- Herdeiros da Vila

- Império da Torre

- Mocidade Alegre do Amanhã







