Divulgação Funalfa - Crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto Dom se apresentarão no palco em que artistas da comunidade terão a oportunidade de mostrar seus talentos

Um sonho de infância que se tornou trabalho e se materializa na forma de uma programação de sete dias de cultura, é um bom resumo do que será o projeto "Dom Bosco Cultural", que inicia as atividades nesta segunda-feira (31), no Bairro Dom Bosco, Cidade Alta. O idealizador do evento, o produtor cultural e músico, Edmar Cassimiro, conta que o projeto nasceu para abrir espaço para que comunidade possa ser apresentada às suas próprias potências e talentos.

"Toda a construção dessa programação tem a ver com a minha história. Um artista de periferia que, quando criança, sonhava em subir em um palco profissional. Comecei a minha história com a música aos cinco anos, tocando um cavaquinho de plástico", relata Edmar. Ele enfrentou uma a uma as muitas dificuldades que marcam a trajetória de um artista. Na adolescência, montou uma banda de pagode e começou a abrir shows de outros músicos. Porém a estrutura era muito precária, não havia incentivo e muito menos reconhecimento.

As informações sobre todas as atividades podem ser conferidas na página da programação. Entre as atividades estão uma exposição sobre a história do Bairro Dom Bosco, oficinas de maquiagem para a pele negra e de tranças, palestra sobre empoderamento feminino, cine-debate sobre o filme Besouro, Slam uma programação de dois dias de shows e músicas no sábado (5) e no domingo (6).

"A gente era tratado como banda inferior. Camarim nunca tinha preparo, conforto, alimentação, não tinha operador de som, de luz, a gente tocava com o som inferior. A gente tinha que se virar com muito pouco", relembra o produtor. Para o evento de encerramento, que terá a maior estrutura de show já montada no bairro, Edmar se preocupou em equipar tudo para que os artistas da comunidade tenham a oportunidade de se apresentar com uma grande estrutura. " O artista que vem da periferia merece toda essa condição. Tem som de qualidade, iluminação, palco, camarim, equipe fotográfica, de marketing, profissionais capacitados para dar suporte, roadies. Eles vão ter uma mega estrutura para se apresentar como grandes artistas que são. Eles serão valorizados aqui dentro da comunidade deles. Vai ser um marco".

A programação tem sete dias consecutivos de atividades gratuitas para a comunidade do Dom Bosco, composta por oficinas, rodas de conversa, palestra, documentário, música, slam e teatro. Para as crianças, serão montados pula-pula e cama elástica. A ideia é que a ação, que é financiada pelo Programa Cultural Murilo Mendes (edição 2019), seja um momento de troca e conexão entre as pessoas da comunidade e os artistas criados nesse território.

"É o momento de mostrar que há potencialidades dentro da comunidade e conhecer os artistas que estão aqui dentro e não têm espaços para se apresentar para a comunidade também. Então, esse é um presente para a comunidade e poder proporcionar isso para os artistas da comunidade não tem preço", comemora Edmar.



Parte dos eventos será realizada no Instituto Dom, localizado na Rua Belo Vale,166, mas também há atividades ao ar livre, com uso de tendas montadas em via pública. Os shows acontecem na Rua João Beghelli, conhecida como Rua do Campinho.



JUIZ DE FORA - 28/10/2022 - 13:54



Comunidade do Dom Bosco terá sete dias de programação cultural gratuita

Sete dias consecutivos de programação cultural gratuita vão movimentar a comunidade do bairro Dom Bosco a partir da próxima segunda-feira, 31. Proposto pelo produtor Edmar Cassimiro e financiado pelo Programa Cultural Murilo Mendes (edição 2019), o projeto “Dom Bosco Cultural” segue até o dia 6 de novembro e vai ofertar oficinas, rodas de conversa, palestra, documentário, música, slam e teatro. Para as crianças, serão montados pula-pula e cama elástica.

Conforme Edmar, que também é músico, a proposta do projeto é reconhecer, valorizar e divulgar os artistas da região, com o entendimento de que as áreas periféricas também produzem cultura e de qualidade. “Comecei a tocar aos 5 anos, com um cavaquinho de plástico. Quando adulto, demorei muitos anos para conseguir um espaço no qual pudesse mostrar meu trabalho. As portas não se abriam e, quando isso finalmente aconteceu, tocava gratuitamente e sem estrutura,” conta Edmar. Ele completa que o projeto “Dom Bosco Cultural” vai oferecer som, iluminação e palco profissionais, além de camarim, com lanche, e cobertura do evento com filmagem e fotografia.

Parte dos eventos será realizada no Instituto Dom, localizado na Rua Belo Vale 166, mas também há atividades ao ar livre, com uso de tendas montadas em via pública. Os shows acontecem na Rua João Beghelli, conhecida como Rua do Campinho.

O Programa Cultural Murilo Mendes é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), com gestão da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).



Programação

31 de novembro | Segunda-feira

Local: Rua Belo Vale

- 16h - Abertura oficial / Música mecânica

- 16h30 - História do bairro Dom Bosco, com exibição de documentário produzido pelo Coletivo Rumino e participação do morador Jorge Paulo dos Santos, um dos mais antigos da localidade

20h - Coffee break



1º de novembro | Terça-feira

Local: Rua Belo Vale

- 17h - Música Mecânica

- 17h30 - Potencialidades de periferia /Oficina de Trança, com Miriam

- 18h - Beleza Preta / A identidade e a estética afro + Oficina de maquiagem pele negra, com Paloma Oliveira



2 de novembro | Quarta-feira

Local: Rua Belo Vale 166 / Instituto Dom

- 16h30 – Cinedebate com o filme “Besouro”, dirigido por João Daniel Tikhomiroff

20h - Palestra “Empoderamento feminino”, com a psicóloga e terapeuta Zaine Roque



3 de novembro | Quinta-feira

Local: Rua Belo Vale 166 / Instituto Dom

- 17h - Música mecânica

- 18h – Rodas de conversa “Gestão de Carreira - Como tornar sua carreira artística um negócio rentável” + “Autoconhecimento: Aprofundando o conhecimento sobre sua carreira, como lucrar com trabalho artístico” + “Como se tornar um profissional mais engajado”, com a aconsultora de RH, Ana Luiza Oliveira Santos



4 de novembro | Sexta-feira

Local: Rua Belo Vale

- 17h - DJ/ Primeira fase do “Slam de Perifa”

- 18h – Coletivo Slam de Perifa ministra oficina de criação de poemas, beat musical + batalha com os participantes.

- 19h30 - Intervenção de rua com As Ruths - Grupo de Artes Cênicas e Políticas

- 21h - Percussão com Escola Mirim do Bairro



5 de novembro – Sábado

Local: Rua João Beghelli

- 9h - Abertura - Música mecânica

- 10h – Discotecagem, com DJ MCastro

- 12h - Apresentação grupo de dança Instituto Dom

- 13h – Coletivo Slam de Perifa promove com batalha, com premiação + apresentações culturais do Instituto Dom

- 15h - Trio Instrumental

- 17h - DJ Nego

- 19h30 – Show com Hiel e Banda



6 de novembro | Domingo

Local: Ruas João Beghelli e Belo Vale

- 9h Música mecânica + Pula-pula + cama elástica

- 13h - DJ Zangão

- 15h – Coral do Conservatório Estadual Haydée França Americano

- 16h – Show de pagode, com Grupo Pretexto

- 18h - DJ Zangão





