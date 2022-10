Pixabay - Mês das Crianças

Show, oficinas, brincadeiras, contação de histórias, cinema, cortejo, educação patrimonial, Museu Ferroviário Itinerante, campeonato de futebol e mostra de miniaturas de trem estão entre as atrações da agenda “Outubro é das Crianças”, promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), com participação de várias secretarias, incluindo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). A programação é inteiramente gratuita e tem como objetivo oferecer atividades culturais, esportivas, lúdicas e educativas, em comemoração ao Mês das Crianças.

A abertura da agenda acontece no dia 3 de outubro, segunda-feira, com a inauguração da mostra “Ô, trenzin bão!”, no Museu Ferroviário de Juiz de Fora. A exposição, que permanecerá em cartaz até o dia 29, vai reunir miniaturas de vagões e locomotivas, que integram o acervo do equipamento urbano.

Entre as atrações programadas para o “Outubro é das Crianças”, está a Caravana da Funalfa, que oferece atividades recreativas e pedagógicas, como contação de histórias, pintura de pele, desenhos para colorir, além de formação patrimonial, como o projeto Museu Itinerante, que apresenta o acervo do Museu Ferroviário por meio de fotografias.



Programação



- Dia 3 – Segunda-feira | Exposição “Ô, trenzin bão!” | Museu Ferroviário

Abertura às 9h - A mostra fica em cartaz até o dia 29/10

Visitação espontânea: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Visitas guiadas para grupos às terças e às quintas-feiras, em dois horários: 10h e 14h, com agendamento: 3690-7055



- Dia 7 – Sexta-feira | Cortejo “Oni, criançada!” – Programa Gente em Primeiro Lugar

A partir das 14h – Saída do Paço Municipal (Av. Rio Branco 2.234), desce o Calçadão da Halfeld até Rua Batista de Oliveira



- Dia 8 – Sábado | Diversão na Praça CEU

A partir das 9h

9h30 – Abertura da Copa do Mundo do CEU, com alunos das oficinas (12 e 15 anos). Cada equipe receberá o nome de um país que participará da Copa do Mundo da Fifa. A competição segue até 15 de novembro, com jogos aos sábados

9h30 às 12h – Oficinas de brincadeiras, jogos, pipoca colorida e desenho – 80 vagas que foram preenchidas por ordem de inscrição no Instagram

11h30 – Show de Gabi Gabizoca



- Dia 9 – Domingo | JF Lazer | Parque Municipal

Das 8h às 13h

Participação de várias secretarias, incluindo a Caravana da Funalfa



- Dia 9 – Domingo | Aulão beneficente de dança | Praça CEU

Das 8 às 11h, com professores da Academia Cia. do Corpo. Haverá distribuição de brinquedos e lanches para as crianças



- Dia 10 – Segunda-feira | Caravana da Funalfa | Curumim Santa Maria

A partir das 9h



- Dia 11 – Terça-feira |Viva a Casa de Leitura Delfina! | Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima

Das 9h às 11h e das 14h às 17h – Contação de histórias, pintura de pele, filme infantil e varal de sentimentos

14h30 – Oficina de reciclagem de papel, com Erika Senra



- Dia 12 – Quarta-feira | Rua de Brincar Edição Especial + Caravana da Funalfa | Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

Das 8h às 13h

Atividades de várias secretarias, com participação da Caravana da Funalfa



- Dia 15 – Sábado | Atividades diversas, com participação da Caravana da Funalfa | Museu Mariano Procópio

Das 9h às 12h



- Dia 15 – Sábado | Retomada do projeto CineCEU | Praça CEU

16h – Exibição do filme “Red - Crescer é um problema”



- Dia 16 – Domingo | Visita aos Bondes | Parque da Lajinha

Às 10h30 – Apresentação de dados históricos e reconstituição da trajetória dos bondes em Juiz de Fora, por meio de um jogo teatralizado. Atividade aberta a pessoas de todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia



- De 17 a 21 de Outubro – Semana Literária | Praça CEU

As crianças poderão participar do Varal de Poesia, na Sala de Leitura, deixando sua produção em poesia, desenho, conto ou outra forma de expressão



- Dia 21 – Sexta-feira | Contação de História, com a escritora Juliana James | Praça CEU

Às 14h30 e às 15h30, no Anfiteatro Hermínio de Souza Santos. Atividade direcionada às crianças da Escola Estadual Francisco Faria



- Dia 28 – Sexta-feira | Oficina de criatividade em papelão, com o grupo Trupicada | Praça CEU

20 vagas para crianças e adolescentes com idades de 6 a 14 anos

Inscrições na secretaria da Praça CEU, a partir do dia 17 de outubro



- Dia 29 – Sábado | Dia da Amiga | Praça CEU

Das 8h às 11h

Aula aberta de balé, com participação de alunas das oficinas e amigas convidadas por elas



Endereços

Praça CEU – Av. Juscelino Kubitschek 5.899 – Benfica

Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima - Rua Marília 631 – Benfica

Museu Ferroviário de Juiz de Fora – Avenida Brasil 2001 – Centro

Parque Municipal - Rua do Contorno s/nº - Nova Califórnia

Parque da Lajinha - Av. Deusdedith Salgado – Teixeiras

Curumim Santa Maria - Rua Venina Rocha de Almeida – Bairro Jóquei Clube

Museu Mariano Procópio - Rua Mariano Procópio 1.100 - Mariano Procópio

Estádio Municipal Radialista Mário Helênio - Avenida Eugênio do Nascimento 10 - Dom Orione

