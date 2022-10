SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após estrear nas novelas em "Quando Mais Vida Melhor" (Globo, 2022), Micheli Machado agora se prepara para o lançamento de "Todas as Flores" (Globoplay), no próximo dia 17. Na trama, ela será Chininha e formará um triângulo amoroso com o presidente do bloco de Carnaval "Filhos da Gamboa", Darci (Xande de Pilares), e o cafajeste Joca (Mumuzinho).

Micheli diz que não acreditou quando foi convidada para fazer o teste para uma novela escrita por João Emanuel Carneiro, de quem é fã. "Quando me ligaram dizendo que tinha passado no teste foi maravilhoso e eu já queria saber quem estaria no meu núcleo", afirmou em conversa com a imprensa para promover o novo trabalho.

Para a atriz, é muito apaixonante o jeito como o autor escreve todos os personagens, a ponto de até os atores, quando recebem o roteiro, ficarem curiosos para saber o que vai acontecer com o outro personagem. "Não vai ter como [o telespectador] tirar o olho da novela, porque se você assistir um capítulo, vai querer ver o outro", garante.

No folhetim, o primeiro com enredo concebido originalmente para o Globoplay, a personagem Chininha se apaixona muito cedo por Darci e deixa de lado o sonho de ser atriz para se dedicar à família. "Ela pausa esse sonho para viver outro que é o casamento e o amor. Darci vem com o filho que é o Javé [Jhona Burjack], que ela cria como se fosse dela."

Anos depois, Chininha conhece Joca, que promete transformá-la em uma estrela, e leva ela a abandonar a família para morar com ele e realizar seu sonho. "Chininha vê ali a grande oportunidade da vida dela acontecendo. Ela se joga nessa história porque acha que finalmente vai conseguir realizar o grande sonho [de ser atriz]", diz Micheli.

O problema é que Joca é um enganador que faz de tudo para se dar bem na vida. Ele tenta ser cantor, ator, produtor, diretor e até figurante, mas não dá certo em nada. "Eu estou muito feliz com o meu personagem. Ele é um cafajeste, não vale porra nenhuma", diz Mumuzinho.

Joca, na trama, vive um relacionamento abusivo com a atriz de cinema erótico Mauritânia (Thalita Carauta), a quem explora, e se envolve com a irmã dela, a Chininha. Segundo o ator, ele é uma pessoa que não se apega a ninguém e quando atinge o objetivo parte para outra. "Ele faz o papel do machista, homofóbico, é um cara totalmente diferente do que eu vivo."

"Todas as Flores" deve ser dividida em duas partes. A primeira vai ao ar entre 17 de outubro e 16 de dezembro deste ano, ganhando uma segunda temporada a ser programada para 2023. Também estão no elenco Fábio Assunção, Regina Casé, Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Caio Castro, Ana Beatriz Nogueira, entre outros nomes grifados.