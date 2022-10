SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kanye West, de 45 anos, realizou nesta segunda-feira (3) um desfile surpresa da Yeezy para apresentar a coleção da 9ª temporada, em Paris, e dividiu opiniões com uma camiseta polêmica.

Antes de os modelos começaram a desfilar, o cantor fez um discurso usando uma camiseta escrito "White Lives Matter" (Vidas Brancas Importam), fazendo referência ao movimento "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam), em defesa da população negra americana.

Durante a apresentação, Kanye citou o assalto sofrido pela ex-mulher Kim Kardashian em 2016, seu ex-empresário Scooter Braun, lutas na indústria da moda e briga com a GAP. "Eu sou Ye, e todos aqui sabem que eu sou o líder. Você não pode me controlar", disse ele.

Nas redes sociais, o look do artista dividiu opiniões entre os fãs. "Fica difícil defender ele assim", afirmou uma usuária do Twitter. "Ele obviamente está trollando todo mundo, se acalmem", apontou outro. "Separar arte do artista, isso é tudo o que você precisa fazer", completou mais um.