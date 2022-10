SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A socialite Kim Kardashian, de 41 anos, estreou nesta segunda-feira (3) no Spotify o podcast, "Kim Kardashian's, The System: The Case Of Kevin Keith", onde narra um crime real. Os dois primeiros episódios da produção já estão disponíveis na plataforma de streaming.

A produção se concentra em Kevin Keith, um homem de Ohio condenado à morte por cometer um triplo assassinato. Ao lado da socialite, a narração também conta com a produtora Lori Rothschild Ansaldi, defensora da reforma.

A série mostra aos ouvintes as tentativas de Keith ao longo dos anos de provar sua inocência depois que ele foi condenado em 1994. Grande entusiasta da reforma da justiça criminal nos Estados Unidos, Kim afirma que não havia evidências físicas relacionadas ao condenado, que atualmente está preso na Instituição Correcional Marion, em Ohio.

"Estou muito esperançosa com este podcast, apenas para divulgar sua história, porque acho muito importante que as pessoas entendam que? nosso sistema está tão fodid...", disse Kim para a Variety.

