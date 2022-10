SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Julia Fox, de 32 anos, desabafou sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) pela primeira vez em suas redes sociais.

Em seu perfil do TikTok, um fã pediu para que ela falasse como é cuidar da sua carreira profissional sendo uma pessoa neurodivergente. "Tem sido muito difícil", começou Julia.

"Eu tenho crises de grande produtividade, em que às vezes [sinto que] estou no topo do mundo e, tipo, apenas me sentindo invencível. E então, eu tenho momentos de profundo, profundo, profundo sentimento estagnado, como se eu simplesmente não pudesse me mexer. Eu nunca realmente falei sobre isso, mas, tipo, TDAH é muito difícil", desabafou.

Julia também deu detalhes de sua luta contra o TOC. "Eu costumava contar o número de letras dentro das palavras na minha cabeça e sempre queria que chegassem a 10. Se não estou fumando maconha, estou literalmente contando", disse.

"Então, a erva acalma o TOC, mas não ajuda com o problema de produtividade e com o TDAH. Aff, é coisa demais!", completou.