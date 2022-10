SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Saia plissada com detalhes felpudos, top que deixa mamilos à mostra e vestidos curtinhos. Muitos dos looks dos homens que desfilaram na Semana de Moda de Londres deste ano, que aconteceu há pouco, reforçaram um movimento que vem ganhando fôlego nos últimos tempos -homens vestidos com roupas culturalmente atreladas ao guarda-roupa feminino.

Estilistas como Simone Rocha, Molly Goddard, Stefan Cooke e Harris Reed exibiram ali coleções repletas da onda andrógina fashionista e cristalizaram uma das marcas da edição.

Dias depois, Reed, que se define como alguém não binário -quem não se identifica como mulher nem como homem-, se tornou diretor artístico da francesa Nina Ricci e prometeu modificar as noções de gênero da marca. Não é de hoje, porém, que o estilista é atrelado à moda "genderless", ou sem gênero.

Reed é o designer por trás do famoso e polêmico vestido azul usado pelo cantor Harry Styles num ensaio fotográfico da Vogue americana, em 2020. Se você é um usuário ativo das redes sociais, é provável que se lembre do burburinho causado na época pela capa da revista, que pela primeira vez punha um homem em destaque.

O ex-One Direction também posou para a Vogue vestindo saias, crinolina de detalhe rosa e até tutu de balé. Desde então, se tornou um dos maiores nomes da tendência "genderless", que recentemente tem aparecido nos corpos de outros famosos.

Brad Pitt é um deles. Em julho, o ator chamou a atenção ao surgir com uma saia de linho marrom no evento de estreia de seu filme "Trem-Bala". Já o cantor Lil Nas X, dos hits "Old Town Road" e "Montero", está acostumado a vestir peças como saias e vestidos em shows e tapetes vermelhos.

Celebridades como A$ap Rocky, Jaden Smith, Billy Porter e Oscar Isaac também aderem a visuais do nicho. No TikTok, a hashtag #BoysInDresses ultrapassa 90 milhões de visualizações e a #BoysInSkirts tem mais 225 milhões.

Além de vídeos e selfies, a onda de homens de saia e vestido rende dinheiro. A marca carioca Galo Solto, por exemplo, vende "saias masculinas para quem pensa fora da caixa", de acordo com sua autodescrição no Instagram.

Drayson Menezzes, dono da Galo Solto, conta que tinha dificuldades para vestir saias porque não encontrava nada que caísse bem no seu corpo. Foi aí que teria decidido criar a loja, que tem um público que vai de gays afeminados a héteros machões, segundo ele.

Embora influenciado pela moda sem gênero, Menezzes propõe o contrário da estética e categoriza as coleções da marca. "Sabemos que cada pessoa tem seus gostos pessoais, mas falar 'saia masculina' ajuda homens a se sentirem mais à vontade", diz o estilista.

Mas, se por um lado isso pode ajudar a marca a conquistar mais clientes, por outro há chances de afastar alguns homens, sobretudo os da geração Z --nascidos entre 1995 e 2010.

Uma pesquisa da UniDays, divulgada no início do ano, revela que um em cada quatro jovens desta faixa etária no Reino Unido acredita que rotular produtos de acordo com o gênero não é inclusivo, algo visto com reprovação pelo grupo. Não à toa, estudos da WGSN, empresa especializada em tendências, mostram que é cada vez mais comum que lojas descartem o hábito.

"São só roupas e ponto final", diz o estilista brasileiro Jay Boggo, ao justificar a decisão de não aderir a termos como feminino e masculino na grife J. Boggo, que vende peças em varejo e sob medida. "Falar saia masculina continua na mesma esteira tóxica de dizer que homens não podem usar saia."

O estilista afirma ainda que, apesar do aumento de homens com looks tradicionalmente femininos, há preconceito contra aqueles que adotam o visual. "Dias atrás, cuspiram em mim e na minha equipe. A gente recebe muita agressão verbal", diz Boggo, que veste celebridades como o ator Alexandre Nero, o jogador Marinho, do Flamengo, e o cantor Fiuk.

Segundo ele, o filho de Fábio Júnior encomendou vestidos da grife pouco antes de entrar no Big Brother Brasil, no ano passado. "Ele ligou dizendo que precisava comprar roupas que fossem sua cara."

Coincidência ou não, Fiuk adquiriu no programa uma fama de esquerdo-macho -termo usado para se referir a machistas de esquerda-, que frequentemente é retratado com saias e vestidos.

"Já imaginou um homem de vestido numa festa em Goiás?", questionou o sertanejo Rodolffo no BBB, em referência a Fiuk, numa fala que agitou as redes na época. Apesar de ter sido chamado de preconceituoso, o cantor tocou num ponto que há tempos move debates -quem são, afinal, as pessoas que desafiam as normas de gênero na moda? E quais delas ganham destaque?

Segundo a figurinista e escritora Carolina Casarin, o tratamento dado a homens que vestem roupas como saias e vestidos difere de acordo com aspectos como classe, raça e local. "Se um jovem negro de periferia resolve usar saia, o corpo dele pode estar em risco."

Ela afirma que o olhar ocidental que atribui formas tubulares ao feminino e biformes ao masculino começou no século 14 e, desde então, foi se adaptando a outros contextos. Casarin relaciona o aumento recente de homens com vestes tubulares a discussões contemporâneas sobre fluidez de gênero.

O movimento, porém, não é exatamente novo, lembra a figurinista, dando David Bowie como exemplo de famosos que brincaram com estereótipos fashionistas, anos atrás. A novidade, agora, seria a maneira como a questão é tratada, num contexto marcado por incontáveis identidades sexuais, afirma Casarin.

O estilista Akshay Sharma, da Vulgar, reforça a tese da escritora ao dizer que sua marca é baseada na fluidez, indo na direção contrária do binarismo de gênero. "Depois de anos de pesquisa, temos peças com silhuetas que são realmente fluidas -e para cada tipo de corpo, não apenas 'oversized'. Fluidez e inclusão estão no DNA da marca, do design ao tecido."

Mas nem toda peça na Vulgar é realmente fluida como promete o estilista. Algumas são divididas em pessoas com testículos e pessoas sem testículos, o que ele diz ser uma maneira de dar funcionalidade às roupas.

Um dos problemas da moda agênero, segundo Casarin, é que, embora possa parecer interessante à primeira vista, oferece desafios complexos.

"O corpo masculino e o feminino são diferentes. As proporções, os tamanhos, os ossos. Por mais magro que seja um homem, ele terá medidas diferentes de uma mulher", diz. "Tecnicamente falando, fazer roupa agênero, principalmente em larga escala, é complicado."

Fora dos desfiles de alta-costura como a Semana de Moda de Londres e dos eventos glamorosos protagonizados por celebridades como Harry Styles, a maioria das saias e vestidos usados por homens, afirma Casarin, são ousados só até a página dois.

"Muitas peças ainda seguem a lógica da moda masculina, da alfaiataria. São roupas discretas, sem brilho. Será que ainda veremos alguma marca vender minissaias de paetês para homens?"

A estilista Urvashi Lele, da Maison Audmi, afirma que só o fato de o assunto ser polêmico indica que a indústria têxtil não mudará suas normas de gênero tão logo, diferentemente do que almejam designers empolgados como Harris Reed. "Ainda assim, algo está acontecendo, mesmo que lento."