SÃO PAULO, SP(FOLHAPRESS) - Lynne Spears, mãe da cantora Britney Spears, 40, fez um pedido público de desculpas à filha, por qualquer "dor" que a princesa do pop tenha sofrido durante os 13 anos em que ficou sob tutela. O pedido foi feito nos comentários de uma publicação em que a artista afirmou que "um pedido de desculpas genuíno ajudaria a encerrar" as desavenças familiares.

"Sinto muito pela sua dor! Estou arrependida há anos! Eu te amo muito e sinto sua falta! Britney, no fundo você sabe o quanto eu amo e sinto sua falta! Peço desculpas por tudo e qualquer coisa que te machucou!", disse Lynne. Ela ainda implorou que a filha a desbloqueie para que as duas possas "se falar pessoalmente".

Segundo o site norte-americano Page Six, Lynne estaria tentando entrar em contato com a artista pelo telefone, e que agora se sente indefesa e sem escolhas, tendo que recorrer às redes sociais para conversar com a filha.

Na publicação de Britney, a artista diz que os membros de sua família "não têm consciência alguma e realmente acreditam em suas mentes que não fizeram nada de errado". Ela ainda acrescentou que não tem uma família que "me valorize ou respeite, de forma alguma".