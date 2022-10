SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após muita especulação dos fãs -e confirmação de diversos criadores de desenhos ou filmes da franquia -a personagem Velma finalmente é lésbica em novo filme do Scooby Doo. Lançado nesta terça-feira (4), o filme "Trick or Treat Scooby-Doo!" mostra a cientista com uma 'quedinha' por uma mulher.Produzido pelo diretor Audie Harrison, o filme mostra a gangue dos desenhos, a Mistério S/A, sendo perseguida por versões fantasmagóricas e tendo que pedir ajuda da cabeça de uma gangue criminosa, Coco Diablo -por quem Velma tem um 'crush'.

Na cena em que as duas se conhecem, o filme toca a tradicional música de romance e Velma aponta qualidades importantes sobre Coco, como "Gola rolê incrível" e "Ama animais", após as quais Velma fala sua frase clássica: "Jinkies!".

Em outro momento do desenho, Velma assume a 'quedinha' para Daphne após sua colega de grupo falar: "Não sabia que seu tipo eram condenadas", em tradução livre.

"Quem estou enganando? Estou com um 'crush' imenso, Daphne! O que eu faço? O que eu digo", responde Velma sobre Coco.

A "condenada", inclusive, chama Velma de "fofa" em outra cena e a cientista faz uma cara explicitamente apaixonada para a câmera.

ESSA NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE VELMA APARECE COMO LÉSBICA

Criadores de outros produtos da série já deixaram claro que a personagem é tudo menos hétero - mesmo que não tenha aparecido como explicitamente gay em algum outro filme ou série.

O diretor e roteirista dos amados live-actions dos anos 2000, James Gunn, falou em seu Twitter que a personagem era "explicitamente lésbica no meu roteiro inicial", mas, o estúdio Warner Bros não permitiu na época.

"Em 2001, Velma era explicitamente lésbica no meu roteiro inicial. Mas, o estúdio continuou diluindo e diluindo, tornando-a ambígua (na versão filmada), e então em nada (a versão lançada) e finalmente dando a ela um namorado (na sequência)", falou.

James Gunn, criador da série "Scooby-Doo! Mistério S/A", também falou que a personagem era gay - na sua versão da Velma.

"Eu, obviamente, não represento todas as versões de Velma Dinkley, mas sou uma das pessoas principais que representam essa. Nós deixamos o mais claro o possível dez anos atrás (na série). A maioria dos fãs entendeu. Aqueles que não, sugiro que olhem mais perto. Não há novidades aqui", escreveu Gunn no Instagram.