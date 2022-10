SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Giovanna Ewbank e o produtor teatral Léo Fuchs aproveitaram a noite desta terça-feira (4) para celebrar seus aniversários. A esposa de Bruno Gagliasso, 40, completou 36 anos no dia 14 de setembro, e o ator irá completar 41 no próximo dia 11.

A comemoração começou às 21h, na mansão do casal Ewbank-Gagliasso, e contou com a decoração na temática dos anos 2000. A cor rosa esteve presente desde um fusca para o ambiente até nos looks da aniversariante e de vários de seus convidados, como Juliette, Bianca Andrade e Ludmilla.

Ao longo da noite, aconteceram apresentações de nomes como Preta Gil, Iza, Ludmilla e Tati Quebra Barraco, e uma longa lista de celebridades como convidados. Giovanna Lancellotti, Mariana Ximenes, Fabiula Nascimento, Emilio Dantas, Vitão, Fabio Porchat, Rafael Zulu, Angélica, Luciano Huck, Fernanda Gentil, Carolina Dieckmann e Fernanda Paes Leme foram alguns nomes.

Em seu Instagram, Ewbank falou sobre a festa. "Depois de 2 anos sem comemorar, chamei meu ursinho Léo Fuchs, entramos juntos num túnel do tempo e saímos direto nos anos 2000! Preparados?", escreveu na legenda da publicação.

Bruno Gagliasso também fez publicações sobre a festa e mostrou seu look nas redes sociais. Vestindo uma jaqueta de couro, ele afirmou para os seguidores que era "Jack, o cafetão do Surubão de Noronha", fazendo referência aos boatos que tomaram as redes em 2019.