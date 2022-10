SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suspensórios, vestidos de estilo alemão e canecões com cerveja voltam a São Paulo a partir desta semana, quando tem início a versão paulistana da Oktoberfest, um dos maiores eventos de cultura alemã ?e bebedeira. Mas não só.

Conhecida por sua variedade de chopes, esta edição da festa tenta se consolidar como um verdadeiro festival de música, com grandes atrações.

Se em 2021 o evento foi, digamos, mais contemplativo por causa dos protocolos de segurança contra a Covid-19, neste ano a São Paulo Oktoberfest chega à quinta edição com programação que vai além das bandas tradicionais, como a Oktoberfestband Die Kirchdorfer, diretamente de Munique, a cidade natal do evento.

Agora há um dia dedicado à MPB, por exemplo, com Silva, Zélia Duncan e Paula Lima. O sertanejo fica na conta de Gustavo Mioto, enquanto Os Barões da Pisadinha trazem o piseiro ao espaço. O pagode e o samba surgem nos shows de Ferrugem e da Turma do Pagode.

"Estamos investindo bem nessa experiência e nessa diversidade", diz Walter Cavalheiro Filho, responsável pela Oktoberfest paulistana. "Os estilos que tocam predominantemente na Alemanha são o pop e o rock. Só que a gente percebeu que aqui precisava levar ao público estilos diferentes."

O evento ocorre no Ginásio do Ibirapuera, às sextas, sábados e domingos, de 7 a 23 de outubro. A nova localidade, com fácil acesso por transporte público, gera expectativa na organização de que o evento deste ano bata o recorde de público, como ocorreu em 2019, quando foi realizado no Jockey Club.

Naquele ano, mais de 100 mil pessoas encheram seus canecos com chopes. Agora, cinco das nove datas já têm ingressos praticamente esgotados ?sendo que a primeira sexta (7), o sábado (8) e o outro sábado (22) já não tem mais entradas disponíveis. "É reflexo não só desse retorno gradativo à vida normal, mas também da maturação do festival", afirma Cavalheiro Filho.

Os ingressos são vendidos por lote. Para quem quiser comprar as entradas, alguns dias ainda seguem na primeira leva, com valores mais baratos, enquanto outros já estão no quarto lote, por exemplo, com preços mais altos.

Mas indo ao que interessa, os chopes são apresentados em 15 estilos, incluindo opções artesanais e versões de cervejarias tradicionais e de grandes marcas, como a Spaten, rótulo oficial da festa. A caneca de 500 ml vai de R$ 19 a R$ 26. Para quem não gosta de cerveja, é possível encontrar drinques e outras opções de bebidas.

Na hora de comer para não passar do ponto, o destino é o Biegarten, espaço aberto com 80 opções gastronômicas, que variam entre a cozinha típica alemã e outras especialidades, entre elas opções para veganos e vegetarianos. Os pratos variam de R$ 16 a R$ 120.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Primeiro final de semana

7/10 - Silva (ingressos esgotados)

8/10 - Monobloco (ingressos esgotados)

9/10 ? Paula Lima

9/10 ? Zélia Duncan

Palco rock

Banda Harkay

Whata Focka Moment

Banda Rocky

Breakout

Segundo final de semana ? 14 a 16

14/10 ? Gustavo Mioto

15/10 ? Maneva

16/10 ? Turma do Pagode

Terceiro final de semana ? 21 a 23

21/10 ? Chemical Surf

22/10 ? Ferrugem (ingressos esgotados)

23/10 ? Os Barões da Pisadinha

Palco rock

Molina?s Credence (cover Brasil)

Rock Br

Tio Noize

The Dogs

SÃO PAULO OKTOBERFEST

Quando De 7 a 23/10. Sex., das 17h às 2h; sáb., das 16h à 1h; e dom., das 16h à 0h

Onde Complexo do Ginásio Ibirapuera - r. Manoel da Nóbrega, 1.361, Vila Mariana, região sul

Preço A partir de R$ 50

Classificação 16 anos

Link: https://saopaulooktoberfest.com.br/