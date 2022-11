SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo que mostra parte das comemorações da vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na avenida Paulista, em São Paulo, viralizou nas redes sociais e provocou dezenas de comentários nesta segunda-feira (31).

Nas imagens, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, pula empolgada no trio elétrico em que Lula discursou no domingo (30) e o presidente eleito faz sinais para a futura primeira-dama ter cuidado. Ao lado, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), sorri e aplaude.

"A primeira-dama que a gente ama", disse a escritora Fernanda Mello ao comentar o vídeo. "Tenha alguém que cuida de você como o Lula cuida da Janja", comentou uma fã do casal.

Vestida de vermelho e sorridente, Janja pulou também de mãos dadas com a cantora Daniela Mercury, como mostra vídeo compartilhado pela própria socióloga.

No trio e também de vermelho, Daniela cantou um de seus grandes sucessos, "O Canto da Cidade", para as milhares de pessoas que ocuparam a Paulista na noite de domingo.

"Duas vezes tri no mesmo final de semana. Mengão e Mozão do meu coração", disse Janja sobre a conquista Copa Libertadores da América pelo Flamengo e a vitória eleitoral do marido.

Nesta segunda (31), a socióloga revelou um encontro dela e de Lula com o cantor Milton Nascimento.

"Exaustos de felicidade. Nosso dia começou às 9h e só terminou agora pouco com essa surpresa maravilhosa. Meu coração não aguentou, chorei feito criança", disse.

Janja apareceu chorando também no primeiro discurso de Lula após ser eleito, cercado de aliados em um hotel de São Paulo. Ela estava ao lado do marido e o ajudava a retirar a tirar as folhas com o texto do pronunciamento.

Nascida em União da Vitória, no Paraná, Janja é filiada ao PT desde 1983 e formada em sociologia pela Universidade Federal do Paraná.

Ela foi figurinha carimbada da Vigília Lula Livre, montada em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba enquanto o presidente eleito esteve preso. Janja visitava o futuro marido com frequência, escrevia cartas diariamente e, às vezes, preparava refeições que eram levadas ao petista.

Os dois casaram no dia 18 de maio deste ano, em cerimônia com cerca de 150 convidados, entre familiares, políticos e artistas.