SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois filmes brasileiros entraram para o Top 10 global da Netflix de filmes de língua não inglesa mais vistos, nesta semana. O drama "Depois do Universo", que estreou em 27 de outubro, teve mais de 12 milhões de horas assistidas com apenas uma semana de estreia e a comédia "Esposa de Aluguel" acumulou mais de 45 milhões de horas desde a sua estreia em 13 de outubro.

O drama "Depois do Universo", que tem como protagonistas Henrique Zaga e Giulia Be, é o quarto longa mais visto globalmente da plataforma. A trama conta a história da talentosa pianista Nina (Giulia Be) que se submete a sessões de hemodiálise enquanto espera por um transplante de rim. No meio de todo esse drama, ela conhece o médico Gabriel (Henrique Zaga) que a ajuda a superar suas inseguranças e seguir o seu sonho na música.

"Esposa de Aluguel", estrelado por Caio Castro e Thati Lopes, aparece no ranking de mais vistos pela terceira semana consecutiva. O longa conta a história do solteirão Luiz (Caio Castro) que nunca se envolveu seriamente com uma mulher. Após a morte da mãe, ele contrata uma esposa de aluguel para não ficar de fora do testamento da mãe.

O Top 10 global da Netflix classifica séries e filmes com base nas horas visualizadas globalmente na semana.