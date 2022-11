SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais de um ano após receber o diagnóstico de esclerose múltipla, Christina Applegate, 50, está de volta na última temporada de "Dead to Me" ("Disque Amiga para Matar"), que chega à Netflix no dia 17. A atriz engordou 18 kg e só anda com bengala, mas fez questão de encerrar a série iniciada em 2019.

Segundo o New York Times, a doença é quase invisível na série, graças a uma mistura de esforço da produção e talento da atriz, que começou a atuar ainda criança, se destacou em "Married With Children" e ganhou um Emmy por "Friends", como uma das irmãs de Rachel (Jennifer Aniston).

Hoje, Applegate afirma que reconhece os sinais da doença, mas não os viu na época. Eram formigamentos nos membros, um desequilíbrio aqui, um vacilo no tênis ali. "Eu gostaria de ter prestado atenção", afirma ela ao NYT. Após o diagnóstico, a série foi paralisada por cinco meses.

Pouca coisa mudou no roteiro, que já estava escrito, mas a atriz viu que tudo seria diferente. Ela não pôde trabalhar tanto ou por tanto tempo. Lutou para descer as escadas de seu trailer e uma cadeira de rodas foi necessária no set. E o técnico de som segurava suas pernas sem ser captado pelas câmeras.

No fim das contas, Applegate diz que terminar a série foi uma das coisas mais difíceis que já fez e não pretende assistir a essa última temporada, acha muito doloroso. Segundo ela, a aceitação da doença não veio: "Eu nunca vou aceitar isso". Mas espera que os fãs aproveitem essa despedida.