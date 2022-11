SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês de novembro em São Paulo está disputado e diverso para os fãs de música. A agenda da cidade conta com alguns shows internacionais ?como o da cantora Charli XCX, que aproveita sua passagem pelo festival Primavera Sound para fazer uma apresentação solo? e line-up nacional encorpado.

Entre os brasileiros, tocam neste mês Alceu Valença, que lança novo projeto ao lado da Orquestra Ouro Preto, Caetano Veloso e Alcione, que celebra 50 anos de estrada. Outra cantora que também comemora meio século de carreira é Bonnie Tyler, conhecida pelo sucesso "Total Eclipse of the Heart".

A programação intensa, porém, talvez pese nos bolsos. Para esses casos, também existem boas opções gratuitas, como os shows de Lia de Itamaracá. Confira, abaixo, alguns dos destaques do mês.

ALCEU VALENÇA E ORQUESTRA DE OURO PRETO

O cantor faz show de lançamento da segunda edição do projeto "Valencianas", dessa vez gravado na Casa da Música do Porto, em Portugal. No palco e acompanhado pelo maestro Rodrigo Toffolo, que rege a Orquestra Ouro Preto, ele incorpora suas referências musicais nordestinas em versões de suas músicas adaptadas para a linguagem clássica ?o público poderá ouvir versões de "Táxi Lunar" e "Como Dois Animais", por exemplo.

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região central, @espacounimed. 12/11, às 21h30. A partir de R$ 80 em Ticket360

ALCIONE

As cinco décadas de caminhada da artista maranhense são celebradas nesta turnê, na qual Alcione leva ao palco seu longo repertório de sucessos, como "Não Deixe o Samba Morrer", "Meu Ébano" e "Você Me Vira a Cabeça" ?mas também explora músicas do disco de inéditas "Tijolo por Tijolo", lançado em 2020, durante a pandemia.

Vibra São Paulo - av. Das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, região sul, @vibrasaopaulo. 20/11, às 20h. A partir de R$ 40 em Uhuu

BONNIE TYLER

A voz conhecida por canções como "Total Eclipse of the Heart" e "Holding Out for a Hero" desembarca no Brasil para comemorar seus 50 anos de estrada e apresentar ao país seu trabalho mais recente, "Between the Earth and the Stars", de 2019, que tem parcerias com Rod Stewart, Cliff Richard e Francis Rossi.

Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio, região sul, @tokiomarinehall. 12/11, às 22h. A partir de R$ 249 em tokiomarinehall.com.br

BOOM TRAP

A cantora inglesa de origem angolana IAMDDB, que precisou cancelar seu show no Brasil em outubro, agora se apresenta na festa Boom Trap. Além dela, o lineup também prevê shows de MC Dricka e Vulgo FK, além de sets de DJs como Sophia e Cinara.

Sonora Garden - r. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé, região central. 11/11, às 22h. A partir de R$ 80 em Ingresse

CAETANO VELOSO

O cantor faz três shows no Espaço Unimed ?mas apenas o de domingo, 27, ainda tem ingressos disponíveis. A turnê leva o nome do disco mais recente do baiano, "Meu Coco", lançado no ano passado, mas Caetano mantém no set clássicos de seu repertório, como "You Don't Know Me" e "Leãozinho".

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed. Dom. (27) às 20h. A partir de R$ 90 em Ticket360

CHARLI XCX

A inglesa que se apresenta na estreia brasileira do Primavera Sound no domingo, 6, aproveita a passagem pela cidade para fazer o show solo de sua turnê dedicada ao álbum "Crash", deste ano, além de passar por algumas faixas de seu disco pandêmico, "How I?m Feeling Now", de 2020.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste, @audio. Qua. (9), às 22h. A partir de R$ 370 em Ticket360

GP WEEK

O estádio sedia a primeira edição do festival de música que divide o calendário paulistano com o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 e traz para o Brasil os shows das bandas The Killers, Twenty One Pilots, Hot Chip e The Band Camino. Também toca a banda brasileira Fresno.

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, região oeste, @allianzparque. 12/11, às 15h. A partir de R$ 1.990 em Eventim

KARNAK

A banda liderada por André Abujamra e criada em 1992 comemora 30 anos em show no palco intimista do Blue Note, no Conjunto Nacional. O repertório passa por músicas antigas, além de apresentar seu novo single, "Drakma".

Blue Note - av. Paulista, 2.073, Bela Vista, região central, @bluenotesp. 26/11, às 22h30. A partir de R$ 90 em Eventim

KINGS OF CONVENIENCE

Sucessos como "I'd Rather Dance With You" e "Misread" aparecem no setlist da dupla indie-folk norueguesa que agora volta ao Brasil com o repertório turbinado com canções de "Peace or Love", disco lançado em 2021.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste, @audio. 17/11, às 22h. A partir de R$ 280 em Ticket360

LIA DE ITAMARACÁ

Autoridade absoluta da ciranda brasileira, a pernambucana faz dois shows gratuitos que integram a programação cultural da prefeitura ?e aproveita para cantar canções do disco mais recente, "Ciranda Sem Fim" (2019), além de músicas como "Janaína" e "Odocyá".

Casa de Cultura Freguesia do Ó - lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215, @ccsalvadorligabue. 16/11, às 20h. Casa de Cultura Tremembé - r. Maria Amália Lopes Azevedo, 190, @cctremembe. 17/11, às 19h. Grátis

LIAM GALLAGHER

A antiga metade da clássica e polêmica banda inglesa Oasis, que formava com seu irmão Noel, faz show em que relembra sucessos do grupo, para a alegria dos fãs. Além de famosas como "Morning Glory", "Supersonic" e "Wonderwall", Liam também mostra seu repertório solo, composto por faixas como "Wall of Glass" e "Once".

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região central, @espacounimed. 15/11, às 21h30. A partir de R$ 320 em Livepass

MAIARA E MARAISA

A dupla sertaneja leva canções como "Medo Bobo" e "Presepada" para o palco do Vibra São Paulo, onde gravam o quinto DVD de sua carreira, batizado de "Identidade", que trará músicas inéditas das irmãs.

Vibra São Paulo - av. Das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, região sul, @vibrasaopaulo. 11/11, às 22h. A partir de R$ 60 em Uhuu

MICHAEL BUBLÉ

A turnê An Evening with Michael Bublé, turnê do cantor canadense que foi interrompida por causa da pandemia, chega ao Allianz Parque com repertório baseado em canções do disco "Love", de 2018 ?mas também com canções de "Higher", lançado neste ano.

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, região oeste, @allianzparque. Sáb. (5), às 21h30. A partir de R$ 360 em Livepass

MIX FESTIVAL

A 30ª edição do festival dedicado à diversidade e ao cinema LGBTQIA+ não deixa os fãs de música de lado e promove shows em sua programação, que começa no dia 10 de novembro. Um deles é o da cantora Assucena, que fazia parte da banda As Baías. Ela apresenta no dia 15 o show Minha Voz e Eu.

CCSP - r. Vergueiro, 1.000, Paraíso, região sul. 15/11, às 18h. Programação completa e mais detalhes em breve em mixbrasil.org.br

OSESP

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo é regida por Wagner Polistchuk e acompanhada do Coro Acadêmico da USP, com repertório formado por trilhas sonoras de games como "Pokémon", "Halo" e "Resident Evil: Wesker Battle", entre outros.

Sala São Paulo - pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, região central, @osesp_. 17 e 18/11, às 20h30. A partir de R$ 50 em osesp.art.br