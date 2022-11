SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demitidos da Jovem Pan depois das eleições, os comentaristas Augusto Nunes e Guilherme Fiúza preparam um novo programa para disputar com o canal de notícias, revela uma reportagem da reportagem. O objetivo é tentar alcançar a audiência dos telespectadores mais conservadores.

"Foco no Fato" será hospedado no canal no Youtube da revista Oeste, fundada por Nunes e dirigida por sua filha, Branca Nunes. O novo programa vai reeditar o trio que formava "Os Pingos Nos Is" --Augusto Nunes, Ana Paula Henkel e Guilherme Fiúza. "Foco no Fato" será apresentado por Paula Leal, editora da Oeste.

Desde a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a Jovem Pan, que nos últimos quatro anos apoiou o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem dispensado importantes nomes do seu elenco, como Caio Coppolla, Carla Cecato e Guga Noblat.