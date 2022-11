SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Iza, acompanhada pela Orquestra Sinfônica de Heliópolis, vai cantar o hino nacional do Brasil no GP São Paulo de Fórmula 1 no próximo domingo (13), no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

"Vai ser muito importante cantar o hino nesse momento. É uma honra para mim poder fazer isso em um evento que é histórico para o nosso país, onde já fomos tão bem representados", afirma a artista, dona dos hits "Gueto", "Pesadão" e "Dona de Mim".

Na terça (8), Iza publicou uma foto nas redes sociais de um encontro com o piloto inglês Lewis Hamilton e o cantor Seu Jorge. A imagem causou burburinho na internet. "Um jantar extraordinário", escreveu ela.

No dia anterior, o Hamilton foi à Câmara dos Deputados, em Brasília, para receber o título de cidadão honorário brasileiro. Heptacampeão mundial de Fórmula 1, o piloto participou de sessão solene na Casa, falou algumas palavras em português ?"boa tarde" e "obrigado"? agradeceu a honraria, lembrou Ayrton Senna e enalteceu a diversidade brasileira.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, as cadeiras da Câmara tomaram tom de arquibancada, com faixas, crianças de colo, gritos de "casa comigo" e bonés da Mercedes (equipe do piloto). Em coro, os presentes entoaram que "aha, uhu, Hamilton é nosso" e abrasileiraram o nome do inglês para "Luís Hamilton".