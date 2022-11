SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gilberto Gil falará sobre sua obra em mesa da Bienal do Livro da Bahia na segunda-feira, dia 14, às 17h, junto com o letrista Carlos Rennó, responsável por organizar "Todas as Letras", livro com a produção poética do ícone baiano.

A conversa será mediada pelo jornalista Claudio Leal no Espaço Arena Jovem do evento. O volume no centro da discussão traz comentários de Gil sobre suas letras e, segundo Leal, é fundamental para quem queira se aprofundar na alma criadora do tropicalista.

A Bienal do Livro da Bahia ocorre no Centro de Convenções Salvador, av. Octávio Mangabeira, 5.490, e os ingressos custam R$ 20.