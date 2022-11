RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ludmilla, 27, fez uma apresentação do show "Numanice" na noite deste sábado (12), no Rio, e a cantora não segurou a língua ao ver Gabriel Barbosa, o Gabigol, no espaço reservado para convidados em frente ao palco montado na Marques de Sapucaí. Ela deu uma alfinetada no técnico da seleção brasileiro Tite que não convocou o atacante rubro-negro para a Copa do Qatar, que começa no próximo dia 20.

"Gabigol, meu craque! Você é seleção, po***", gritou a cantora, que ainda chamou o jogador para subir ao palco. Os dois cantaram o hino do Flamengo e dançaram. O público foi ao delírio e gritou o nome jogador junto com "ão, ão, ão, Gabigol é seleção".

Gabriel Barbosa, 26, chegou ao Flamengo em janeiro de 2019 e no mesmo ano já se tornou um dos maiores ídolos do clube. Depois de ter feito história vestindo a camisa 9, o jogador recebeu a 10 das mãos de Diego Ribas, que se aposentou no último sábado (12). O atacante Pedro passará a vestir a camisa 9.