RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma relação estritamente profissional. Foi assim que Dandara Mariana classificou a sua (não) conexão com Cássia Kis nos bastidores de "Travessia". Apesar de tecer elogios ao talento da colega, a atriz assume secamente que o convívio diário não é um dos melhores. "Estamos ali para fazer o nosso ofício. Existe até um diálogo por conta do trabalho, mas é só isso".

Intérprete da assistente de marketing Talita na novela da Glória Perez, Dandara faz parte do mesmo núcleo de Cássia, a quem considera uma das maiores profissionais da atuação em atividade no país. No entanto, as divergências políticas parecem pesar (e muito) na possibilidade de uma aproximação fora do ambiente de trabalho.

"Consigo separar o que é de fora e o que é dentro. Acho que todo mundo pensa assim também. Prefiro deixar as divergências e os pensamentos políticos à parte", diz a atriz, que está prestes a completar 15 anos de carreira. "Profissionalmente, é muito bom trabalhar com ela", pondera.

Dandara também está no elenco da série "Encantado's", no Globoplay. Na produção, fruto da oficina de humor para roteiristas negros e encomendada pela Globo durante a pandemia, ela é Pandora. A personagem é uma balconista de um lugar que funciona como supermercado durante o dia e, à noite, vira a escola de samba Joia do Encantado.

"São dois trabalhos incríveis e diferentes. Talita, uma personagem que fala de futuro em uma novela da Glória Perez, e agora a Pandora, nesta série linda, com um elenco majoritariamente preto, contando uma história preta", descreve Dandara.