Divulgação Primeiro Plano - Abertura do festival acontece nesta segunda -feira, a partir das 20h

Após dois anos com atividades restritas à programação on-line, em função da emergência causada pela pandemia de coronavírus, o Primeiro Plano - Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades -retoma o formato presencial, na sua 21ª edição. Com programação repleta de curtas e longas-metragens inéditos, a programação segue com exibições e oficinas até o próximo sábado (26).



A maratona da sétima arte começa com o curta "Pivete", de Júlia Gama Fernandes e Ariel Rezende. O filme foi produzido com apoio do Luzes da Cidade (grupo de cinéfilos e agitadores culturais que organiza o Primeiro Plano), após ter sido selecionado para um laboratório de curtas que aconteceu no ano passado.Em seguida, será apresentado o vencedor do Prêmio Incentivo Primeiro Plano de 2019, "Umbaúba", de Maurício Nascimento e João Victor Soares.



Fechando a noite de estreia da edição, o longa "Carvão", de Carolina Markowicz, filme que passou por salas importantes, como o Festival Internacional de Toronto, o Festival de Cinema de San Sebástian, o Festival do Rio e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

A programação é completamente gratuita e será realizada no Shopping Alameda, espaço que voltou a ser utilizado, depois que a empresa que explorava comercialmente as salas deixou o espaço em junho deste ano. O Festival vai usar a sala que fica no Piso 1, acima das escadas, com capacidade para 240 pessoas. Para assistir os filmes, os interessados podem retirar os ingressos gratuitos antes da exibição de cada filme, com a equipe.

Ao todo, o Festival de Cinema Primeiro Plano exibirá 58 curtas e cinco longas inéditos na cidade. Entre terça e sexta-feira (25) os filmes serão exibidos entre 15h e 21h. No sábado, dia de conhecer os filmes vencedores, as exibições começam às 14h.Às 20h acontece a cerimônia de encerramento e a divulgação dos vencedores.

Há duas mostras na programação: Mercocidades, formada por produções da América Latina, os filmes concorrem aos prêmios regulares de um festival. Entre as categorias, estão direção, som, fotografia, montagem, atuação, trilha musical, direção de arte e melhor filme. A avaliação será feita por um júri especializado, além do júri popular, formado pelos espectadores.E a Mostra Regional distribuirá três prêmios: o Melhor Filme pelo júri popular, com prêmio de R$ 1.000; o Luzes da Cidade - com avaliações dos diretores participantes da Mostra Mercocidades -, com prêmio de R$ 1.000; e o Incentivo Primeiro Plano, voltado ao melhor curta-metragem desenvolvido por universitários matriculados em instituições de ensino superior de Juiz de Fora.

O prêmio para esta categoria é de R$ 10 mil para a realização de um novo filme a ser exibido na abertura do Primeiro Plano em 2023.



Além das exibições, a programação conta com eventos paralelos, como oficinas temáticas e debates com realizadores. Além disso, há uma programação noturna em bares da cidade, com o objetivo de aproximar público e realizadores e fortalecer a cena local e regional.





Confira a programação completa:



-Debate com realizadores

Teatro João Carriço - de 23 a 26 de novembro, às 14h.

-Segunda, 21 de novembro

Shopping Alameda

20h

Abertura

Classificação Indicativa: 18 anos

Pivete, de Júlia Gama Fernandes e Ariel Rezende (15 min)

Umbaúba, de Maurício Nascimento (17 min)

Carvão, de Carolina Markowicz (107 min)

-Terça, 22 de novembro

Shopping Alameda

15h00

Mostra Audiovisual 1 (104 min)

Classificação Indicativa: Livre

Fé e fúria, de Marcos Pimentel

17h00

Mostra Competitiva Regional 1

Programa 1 (89 min)

Classificação Indicativa: Livre

Renan Torres By Gori Films, de Brayan Arevalo (9 min)

Mudanças, de Maria Ianne Santos e Anna Júlia Silva (8 min)

Ainda moro nesta mesma rua, de Davi Perez (16 min)

A infância que eu guardo, de Iury Lucinda (24 min)

Trajanos, de Helom Paulino (4 min)

Não me abalo, de Bruno Ferreira (3 min)

Baixai como uma rosa- Incorporação na Umbanda, de Marília Ribeiro (25 min)

19h

Mostra Competitiva Mercocidades 1

Programa 1 (101 min)

Classificação Indicativa: 12 anos

Rimana Wasi, de Ximena Málaga Sabogal e Piotr Turlej (20 min)

Lua, Mar, de Agua (25 min)

A mutuante/La mutuante, de Carla Scolari e Javier Rossanigo (16 min)

As velas do Monte Castelo, de Lanna Carvalho (16 min)

21h

Estreia de Longa Metragem 1 (87 min)

Classificação Indicativa: 16 anos

O curto verão de Hilda, de Agustín Banchero

Agenda Noturna

São Bartolomeu – Rua São Mateus, 41 – São Mateus







-Quarta, 23 de novembro

Shopping Alameda

15h00

Sessão Lanterninha

Programa 1 (53 min)

Classificação Indicativa: livre

Agosto dos ventos, de Paulo Antunes (5 min)

Como levar o meu avô pro céu, deThairo Meneguetti e Wanderson Lana (19 min)

Meu nome é Maalum, de Luísa Copetti (8 min)

O fundo dos nossos corações, de Letícia Leão (21 min)

17h00

Mostra Competitiva Regional 2

Programa 2 (91 min)

Classificação Indicativa: 12 anos

Corpo que fala, de Bruno Rubim e Samuel Fortunato (10 min)

Eu não sei costurar, lembra?, de Gabriel Biittencourt (3 min)

O lugar que escolhi ficar, de Laura Fonseca Silva (13 min)

Patuá, de Renata Dorea (4 min)

O que eu gosto de fazer é ter nascido no mundo, de Monique Rangel (15 min)

Qual a história? , de Vinicius Silvestre Sales (15 min)

Se esqueça de mim, de Felipe Reis e Renan Rodsan (6 min)

Chamas da paixão, de Breno Guarino e Vinícius Tostes (20 min)

Segunda na urna, de Bruno Ferreira (5 min)

19h

Mostra Competitiva Mercocidades 2

Programa 2 (101 min)

Classificação Indicativa: 12 anos

Através da cidade invisível, de Paulo Grangeiro (20 min)

Névoa/Niebla, de Leonardo Romero Zarza (10 min)

Elusão, de Taís Augusto (22 min)

Interiores, de Matheus Bizarrias (22 min)

De mãe, de Rafaela Barreto (12 min)

Ave Maria, de Pê Moreira (15 min)

21h

Estreia de Longa Metragem 2 (80 min)

Classificação Indicativa: livre

A maldita, de Tetê Mattos

Agenda Noturna

Vizú – Rua Morais e Castro, 835 e 837 - São Mateus





-Quinta-feira, 24 de novembro

Shopping Alameda

19h00

Mostra Competitiva Regional 3

Programa 3 (88 min)

Classificação Indicativa: Livre

Amofinado, de Everton Aguiar (10 min)

Amarelinha, de Beatriz Guarino (3 min)

Entre azuis, de Kamila Weber (4 min)

A linguagem do lenço, de Mariana de Andrade e Rodrigo Dias (22 min)

Cão, de Rafael Costa, Guilherme Toledo (9 min)

Quando tudo acabar, de Bruno Ferreira (5 min)

Ghost white, de Ricardo Adham (9 min)

Caçadores de assombração, de Adriano Medeiros (13 min)

Pra tirar você da chuva, de Mayara Helena Alvim (13 Min)

21h00

Mostra Competitiva Mercocidades 3

Programa 3 (95 min)

Classificação Indicativa: 16 anos

A vulvaláxia/La Vulvalaxia, de Alejandra Gomez e Sabrina Franco (6 min)

Yon, de Bárbara Lago (8 min)

Aluísio, o silêncio e o mar, de Luiz Carlos Vasconcelos (19 min)

O menino das ondas/El Niño de las olas, de Jaime Altimiras (19 min)

Luazul, de Letícia Batista e Vitória Liz (21 min)

Nos habiamos amado tanto y detestado sin pudor, de Solana Llanes (22 min)

Agenda Noturna

Me Gusta Pubs - Av. Presidente Itamar, 2392, São Mateus





-Sexta, 25 de novembro

Shopping Alameda

15h00

Sessão Lanterninha

Programa 2 (54 min)

Classificação Indicativa: Livre

Eduardo Punch, de Alunos do projeto Estúdio Escola de Animação (5 min)

Cem Pilum – A história do dilúvio, de Thiago Morais (8 min)

As vigílias da noite/Las vigilias de la noche, de Nicolás Sánchez e Estanislao Cortada (6 min)

Crescer onde nasce o sol, de Xulia Doxágui (13 min)

Kikazaru, de Matheus Cabral (3 min)

Valentina Versus, de Anne Lise Ale e. M. Z. Camargo (14 min)

Faísca, de Luca Tarti e Paulo Lima (5 min)

17h00

Mostra Competitiva Regional 4

Programa 4 (92 min)

Classificação Indicativa: 12 anos

Luvas Flamejantes, de Luana Souza (5 min)

Os Ibejis enganam a morte, de Mayara Cristina Mascarenhas (5 min)

Budismo em jeans, de Maitêux Zanela (11 min)

Pesadelo, de Matheus Gomes de Lima (7 min)

Sem sinal, de Pedro Mattos (23 min)

Extraordinário travelling, de Natália Reis (9 min)

Noêmia e Laura , de Danielle Menezes e Iago de Medeiros (13 min)

Terapia, de Felipe Andolpho e Felipe Reis (9 min)

Trancinhas, de Mariana Stolf (10 min)

19h

Mostra Competitiva Mercocidades 4

Programa 4 (104 min)

Classificação Indicativa: 12 anos

Meu nome é Maalum, de Luísa Copetti (8 min)

Maternal, de Will Nogueira (13 min)

Serrão, de Marcelo Lin (19 min)

Para as gerações que vieram antes de mim, de Filipe Bretas Lucas (14 min)

Crescer onde nasce o sol, de Xulia Doxágui (13 min)

Sobre Olga, de Thayná Almeida (20 min)

Tiro de misericórdia, de Augusto Barros (17 min)

21h

Estreia de Longa Metragem 4 - (74 min)

Classificação Indicativa: 18 anos

Seguindo todos os protocolos, de Fábio Leal

Agenda Noturna

Gema - Rua Barão de São João Nepomuceno, 123

-Sábado, 26 de novembro

Shopping Alameda

14h

Mostra Audiovisual de Juiz de Fora 2 (102 min)

Programa 1

Classificação Indicativa: 12 anos

Sob a sombra da palmeira, de Tomyo Ito (17 min)

Lambari - Terra das Águas, de Eduardo Biaso e Lúcio Reis Filho (20 min)

Fé pelo clima, de Pedro Carcereri (65 min)

16h

Mostra Audiovisual de Juiz de Fora 2 (83 min)

Programa 2

Classificação Indicativa: 12 anos

Um tanto de um copo, de Mariana Martins (11 min)

Bolha, de Gabriel Kern (3 min)

Presépio maldito, de Rodrigo Mangal (7 min)

Cabaret dos seres da ribalta, de Rodrigo Mangal (29 min)

Carlos, nossa loucura é nossa vitória, de André Monteiro (37 min)

18h00

Estreia de Longa Metragem 5 - (84 min)

Classificação Indicativa: livre

Espero que esta te encontre e que estejas bem, de Natara Ney (Sessão com acessibilidade: Audiodescrição, libras e legendas descritivas)

20h00

Cerimônia de Encerramento (90 min)

Classificação Indicativa: 16 anos

Rafaméia, de Mariah Teixeira e Nanda Félix(24 min)

Portugal pequeno, de Victor Quintanilha (20 min)

Premiação dos filmes

Agenda Noturna

Beco - Av. Garibalde Campinhos, 38, Vitorino Braga