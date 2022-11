SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário Ranier Lemache é um dos bolsonaristas que hostilizaram Gilberto Gil, de 80 anos, no jogo da seleção brasileira contra a Sérvia, na última quinta (24), pela Copa do Mundo do Qatar.

Ranier é franqueado de uma rede de pizzaria de Volta Redonda e admite que esteve com o grupo, mas negou que tenha ofendido o artista. O empresário publicou uma nota hoje (27), no Twitter, na qual diz respeitar Gilberto Gil. Ele aparece nas gravações de costas, com uma camisa da seleção com o nome "Papito Rani".

No vídeo, uma voz sobressai dizendo a expressão "filha da puta" contra Gilberto Gil, que estava acompanhado da mulher, Flora Gil. O empresário afirmou que o xingamento não foi proferido por ele, mas sim por outro torcedor, até agora não identificado.

"Estão veiculando a minha imagem [a] essa ofensa, o que não é verdade. Basta ver o vídeo que foi publicado e espalhado nas redes sociais para ter certeza que a ofensa não foi dita por mim. Não era o momento, tampouco o local adequado, mas, as duas únicas frases ditas por mim foram: 'Vamos, Bolsonaro' e 'Você ajudou o Brasil para caralho', diz um trecho do comunicado publicado por Ranier.

A reportagem confirmou a veracidade do comunicado com um amigo de Ranier. O empresário ainda não foi localizado pela reportagem.

"Outra pessoa que estava atrás de mim extrapolou e desferiu um xingamento ao Gilberto Gil. Entretanto, repita-se, não foi eu! Inobstante a minha divergência aos ideais políticos do Gilberto Gil, reitero o mais absoluto respeito que tenho ao nobre artista, porém, deixo claro novamente que a ofensa/xingamento não foi por mim proferido", afirma o empresário.

Gilberto Gil e sua família contam com uma equipe de advogados que estão tentando identificar todos os envolvidos nas ofensas. Nem as autoridades do Qatar nem a organização da Copa foram formalmente acionadas sobre o tema, de acordo com uma pessoa da equipe de Gil.

As imagens das ofensas foram publicadas no Twitter do deputado federal André Janones (Avante), um dos integrante do governo de transição do presidente eleito Lula (PT). Nelas, Gilberto Gil é visto em um corredor que dá acesso às arquibancadas do estádio Lusail com Flora Gil, sua esposa. Assim que foi reconhecido, o cantor e compositor passou a ser alvo de ironias e insultos de alguns bolsonaristas.

Hoje mais cedo, Gilberto Gil usou suas redes sociais para se manifestar. O artista gravou um vídeo para agradecer o apoio que recebeu após os ataques, os quais classificou como "coisa estúpida". Ele disse que a revolta dos bolsonaristas nada mais é que um 'terceiro turno' das eleições, com os 'inconformados querendo manter essa coisa do ódio'.

De acordo com o Código Penal do Qatar, insultar alguém em público é um crime que pode ser punido com prisão de até um ano, além de multa.

Veja a nota de Ranier Lemache na íntegra:

"Gostaria de me solidarizar com o Sr. Gilberto Gil e sua família em virtude da ofensa que a ele fora proferida, uma vez que eu também não gostaria de ouvi-la. No entanto, estão veiculando a minha imagem essa ofensa o que não é verdade.

Basta ver o vídeo que foi publicado e espalhado nas redes sociais para ter certeza que a ofensa não foi dita por mim. Decerto não era o momento, tampouco o local adequado, mas, as duas únicas frases ditas por mim foram: "VAMOS BOLSONARO!!!" e "VOCÊ AJUDOU O BRASIL PRA C..." (essa última em evidente tom de ironia, haja vista a divergência política que, com todo respeito, não configura nenhuma ofensa).

Em virtude da polarização política existente hoje no Brasil, uma outra pessoa que estava atrás de mim extrapolou e desferiu um xingamento ao Sr. Gilberto Gil. Entretanto, repita-se, NÃO FOI EU!!!

Inobstante a minha divergência aos ideais políticos do Sr. Gilberto Gil, reitero o mais absoluto respeito que tenho ao nobre artista, porém, deixo claro novamente que a ofensa/xingamento não foi por mim proferido.

Por fim, espero que essas palavras ecoem com a mesma velocidade e proporção do vídeo, a fim de esclarecer de vez o absurdo vínculo da minha imagem a ofensa/xingamento ocorrido".