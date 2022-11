SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estrela da primeira partida do Brasil na Copa do Mundo, o atacante Richarlison viajou para o Qatar solteiro. Ele terminou o relacionamento com a influenciadora Sandri Oliveira antes da competição de futebol, porém, muitos fãs e internautas descobriram o relacionamento recentemente.

Sandri é ex-participante do reality Brincando com Fogo Brasil (Netflix), modelo e influenciadora. Em seu Instagram, ela tem algumas fotos com camisas do Tottenham -time que o Pombo, como foi apelidado pelos fãs, joga- e até mesmo com uma camisa com o nome de Richarlison.

Apesar da discrição, o atleta contou em uma entrevista que decidiu terminar por se sentir "cobrado demais" no relacionamento. "Me tira do sério ser cobrado por uma coisa que você não fez. Eu tentei namorar e a menina ficava me cobrando ", disse em conversa com Isabela Pagliari, no Canal Ronaldo TV.

"Eu tentava fazer as paradas certas, e ela ficava me cobrando e eu não gostava de ser cobrado. E é isso. Deixei ela falando sozinha. Se eu estou errado, fico ali ouvindo. Mas se estou certo, esquece. Não gosto de injustiça", acrescentou.

Agora, durante a Copa, a influenciadora vem chamando atenção nas redes sociais por mostrar sua torcida nos jogos e comentar a atuação de Richarlison. Na partida desta segunda-feira (29), ela lamentou a saída do ex-namorado do jogo. "Não foi isso que eu pedi", escreveu, em seus Stories.

Sandri é de Florianópolis, em Santa Catarina, e tem pouco mais de 135 mil seguidores nas redes sociais. Ela tem 21 anos e costuma compartilhar fotos de vídeos de seu estilo de vida e das viagens que faz. Nas últimas semanas, ela tem publicado fotos na torcida pela seleção brasileira.