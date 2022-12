SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CCXP, um dos maiores eventos de cultura pop do Brasil, volta a ocorrer presencialmente depois de três anos por causa de uma paralisação forçada pela pandemia. A feira, que mistura atrações do cinema, da televisão e das histórias em quadrinhos, recebe o público a partir desta quinta-feira (1) e termina no domingo (4). O festival é sediado no São Paulo Expo, pavilhão de eventos na zona sul da capital paulista.

O evento tenta atrair o público com cenários instagramáveis de filmes e séries, estandes de grandes estúdios, como Disney e Netflix, além de bate-papos com celebridades de Hollywood.

Neste ano, por exemplo, vêm ao evento atores como Paul Rudd e Evangeline Lilly, de "Homem-Formiga", Jenna Ortega, a protagonista de "Wandinha", Tenoch Huerta, de "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", e Zoe Saldaña, que promove o filme "Avatar: O Caminho da Água".

É difícil conseguir uma vaga na plateia do auditório onde vão os atores mais famosos --já é tradição que fãs mais fervorosos atravessem madrugadas na fila para conseguir assistir aos painéis. Por causa disso, a CCXP tenta compensar o restante dos visitantes com dezenas de experiências imersivas temáticas e espaços montados para se tirar fotos.

Confira a seguir cinco atrações de destaque da feira. Aliás, é bom ir preparado para filas que podem demorar até mais de uma hora.



ROUND 6

O fenômeno sul-coreano da Netflix é tema de várias experiências imersivas no estande da plataforma de streaming, um dos maiores da feira. É possível, por exemplo, participar de uma simulação do jogo mortal em que uma boneca gigante canta "batatinha frita, um, dois, três" antes de atirar nos competidores. Também dá para brincar de cabo de guerra e atravessar uma ponte de vidro "mortal", como jogos que aparecem na série.

CARRO DA BARBIE

O live-action da boneca mais famosa do mundo é um dos destaques no estande da Warner Bros. O estúdio criou uma versão em tamanho real do carro cor-de-rosa da Barbie, em que as pessoas podem entrar para tirar foto --atração que deve ter uma das filas mais disputadas do evento. Há também um escorregador temático do filme, que terá Margot Robbie no papel principal.

NAVIO DE 'O SENHOR DOS ANÉIS: OS ANÉIS DE PODER'

Um imponente navio chama a atenção de quem passa pelo estande do Amazon Prime Video. É a principal aposta da empresa para o evento, após investir pesado na divulgação de "O Senhor dos Anéis: Anéis do Poder", uma das séries mais caras da história. É possível tirar foto também ao lado de uma grande réplica de um balrog, criatura monstruosa que aparece na produção.

DISNEY

O estande da Disney tem ativações imersivas de "Avatar: O Caminho da Água", que estreia neste mês, e "Homem-Formiga: Quantumania", próximo filme da Marvel a sair nos cinemas. Filas também devem se formar para tirar foto num cenário que imita o fundo do mar e promove o live-action de "A Pequena Sereia". "O Mandaloriano", série do universo "Star Wars" também ganhou espaços instagramáveis.

LOJINHAS TEMÁTICAS

Há lojas espalhadas por toda a feira. A Riachuelo, por exemplo, vende produtos de "Harry Potter", além de camisetas inspiradas em filmes da Marvel e em clássicos do terror, como "O Exorcista" e "O Iluminado". O bruxo criado por J.K. Rowling, aliás, tem uma lojinha para chamar de sua, onde há canecas, suéteres, chaveiros, camisetas e chapéus. Há também produtos de "Turma da Mônica" sendo vendidos na feira. Várias outras lojas com bonecos, objetos decorativos e roupas pipocam pelo pavilhão.