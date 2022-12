SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Brad William Henke, conhecido pelo papel do vilão Desi Piscatella em "Orange Is the New Black", morreu nesta terça-feira (29), aos 56 anos. A informação foi dada pela família ao site Deadline.

De acordo com os familiares, o artista morreu enquanto dormia, mas uma causa não foi divulgada.

Nascido em 1966, Henke começou a carreira como jogador de futebol americano, primeiro pelo New York Giants e depois vivendo o auge no Denver Broncos. Foi com o time do estado do Colorado que ele chegou a jogar o Super Bowl de 1989, perdendo o título da NFL para o San Francisco 49ers.

Foi depois de se aposentar do esporte em 1994, por conta de lesões sucessivas, que ele se enveredou pela profissão de ator, motivada inicialmente por uma chamada geral para um comercial que buscava "homens grandes". Ao longo dos anos, Henke acumulou participações pontuais em séries como "Plantão Médico" e "Chicago Hope".

Mas ainda que tenha participado em papéis maiores em "Dexter" e "Lost", foi com "Orange Is The New Black" que o ator foi descoberto pelo público. Como o oficial Desi Piscatella, ele desempenhou papel importante na série da Netflix, acumulando participações em 26 episódios e um prêmio SAG de Melhor Elenco.

O artista ainda fez participações nos filmes "As Torres Gêmeas", "Corações de Ferro" e "Fragmentado".

Brad William Henke deixa a mãe, uma irmã e sua esposa.