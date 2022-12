SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Sandy levou Marcos Mion às lágrimas durante sua participação no "Caldeirão" deste sábado (3). A estrela surgiu no quadro "Sobe o Som" cantando "Nothing Else Matters", clássico do Metallica, e dedicou a música ao seu filho com o músico Lucas Lima, Theo.

Mas, apesar da reação surpresa dos convidados do programa, essa não foi a primeira vez que a cantora mostrou sua afinidade com o rock. A artista, de 39 anos, já participou de clipes de metal e incluiu músicas do estilo em alguns de seus repertórios. Confira abaixo mais quatro momentos em que a irmã de Júnior mostrou seu lado "rockeiro":

Em maio de 2018, Sandy se reuniu com o Angra para gravar seu primeiro clipe de heavy metal, se vestindo a caráter para a ocasião, com um vestido longo preto e maquiagem em tons escuros.

Na ocasião, a banda compartilhou uma imagem dos bastidores do videoclipe de "Black Widow's Web", faixa do álbum "Omni" que contou com a colaboração da artista, dona dos vocais mais angelicais da canção, que ainda tem participação de Alissa White-Gluz, do Arch Enemy, nos vocais guturais.

Ainda em 2018, Sandy voltou a colaborar com o Angra para a gravação do DVD da banda, gravado em São Paulo. Dessa vez, ela colaborou ao lado do vocalista Fabio Lione nos vocais de "Heroes of Sand" -música do grupo que já foi carinhosamente apelidada de "Heroes of Sandy".

A banda compartilhou um registro em vídeo da apresentação, que também teve participação da Família Lima, que tem como integrante Lucas, marido da artista.

"'Heroes of Sandy'. O meme agora é real", escreveu a banda ao comentar a colaboração.

Já em 2022, Sandy voltou a mostrar afinidade com o rock ao montar o repertório para o show no Baile da Halloween da Sephora, em São Paulo. Com um look inspirado em bruxas vikings, a artista se afastou do pop e cantou sucessos de Charlie Brown Jr. e Evanescence para os convidados presentes na festa.

Da banda paulista, a faixa escolhida foi o hit "Lugar ao Sol". Já para os covers internacionais, ela selecionou "Bring Me to Life", da banda de Amy Lee, e a própria "Nothing Else Matters", que teve repeteco no "Caldeirão".

Ainda durante sua dupla com Júnior, Sandy fez história ao se apresentar no palco principal do Rock in Rio, para um público de 250 mil pessoas. A dupla se apresentou no mesmo dia que Britney Spears, 'NSync, Aaron Carter, e Moraes Moreira na terceira edição do evento, em 2001.

Ao lembrar o momento nas redes sociais, em um post no ano passado, a cantora definiu o show como um dos mais marcantes de sua carreira. Na época, ela tinha apenas 17 anos.

"Eu pisquei e se passaram exatos VINTE anos de um dos shows mais marcantes da minha carreira com o meu irmão, no Rock in Rio. Não consigo expressar o misto de sentimentos que me vêm quando penso nesse dia", postou a artista.