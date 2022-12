SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta-feira Al Strobel, ator conhecido por seu papel como Phillip Gerard na série "Twin Peaks", de David Lynch. Ele tinha 83 anos e a causa da mote não foi divulgada.

A informação foi confirmada pela produtora do programa, que fez sucesso nos anos 1990, Sabrina Sutherland em seu perfil. Em um pronunciamento no perfil do seu Facebook, em nome da família ela disse: "Através da escuridão do passado futuro e muita tristeza, dizemos adeus a Al Strobel. Ele é um ser humano insubstituível e sempre será uma parte importante da nossa família Twin Peaks".

O ator perdeu seu braço esquerdo quando tinha 17 anos. Na série Twin Peaks, ele foi um personagem marcante, tendo aparecido pela primeira vez no piloto da série, em 1989. Seu personagem, Philip Gerard, removeu o braço para impedir que um ser sinistro possuísse seu corpo.

Strobel apareceu em 10 episódios da série original que ganhou outra versão pela Netflix em 2017. O ator participou de um momento marcante no programa, quando Philip recita um poema em que diz "fire walk with me" (traduzido em português para o fogo anda comigo).

Tal expressão batizou a prequela da série, "Twin Peaks: Fire Walk With Me", de 1992, mas perdeu o sentido em sua versão brasileira, que ficou "Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer".

Al também atuou no filme "Filho do Bem, Filho do Mal", de 1991.

Nas redes sociais, o ator recebeu homenagens de fãs e de pessoas que trabalharam com ele. Mark Frost, co-criador de "Twin Peaks" escreveu: " Que cavalheiro caloroso e maravilhoso ele era".