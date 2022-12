SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Frank Vallelonga, o ator americano cujo corpo foi encontrado jogado em uma rua em Nova York na semana passada, ficou conhecido pela atuação em "Green Book: O Guia" (2018), que ganhou o Oscar em 2019. A trama é baseada na história do pai dele, com quem divide o mesmo nome.

Como mostrado filme, Frank Anthony Vallelonga (mais conhecido como Tony Lip) foi motorista de um músico negro durante o ano de 1962. Os dois viajaram juntos pelo sul dos Estados Unidos, região historicamente racista.

Morto em 2013, Lip também ficaria conhecido anos depois por dar vida a mafiosos em produções como "O Poderoso Chefão" e "Donnie Brasco". Na série "Família Soprano" (1999-2007), ele interpretou Carmine Lupertazzi. Frank Vallelonga, o filho, também fez uma participação na produção, em 2004.

Antes disso, Frank Jr. tinha feito apenas trabalhos esparsos, trabalhando quase sempre sob a direção do irmão, Nick Vallelonga, em filmes como "Um Brilhante Disfarce" (1994) e "Olho por Olho" (1995). Eles ainda voltariam a trabalhar juntos em "Cartada de Risco" (2006), no qual ele fez uma participação não creditada como guarda-costas.

Após o sucesso de "Green Book", no qual interpretou o próprio tio, Frank Jr. tentou continuar a carreira no audiovisual. Em 2021, o ator interpretou Tio Luca no filme "Vingança de Família", ao lado de Ashley Benson e Val Kilmer. Ele também fez aparições em séries como "The Neighborhood" e "Gravesend".

A MORTE

O ator foi encontrado na segunda-feira (28) do lado de fora de uma fábrica de chapas metálicas, no bairro do Bronx, em Nova York, conforme noticiou o jornal New York Post.

Ao que tudo indica, ele morreu em decorrência de uma overdose. Os policiais disseram que o corpo foi jogado para fora de um veículo.

Ainda conforme a publicação, a polícia prendeu um homem de 35 anos chamado Steven Smith, sob acusação de ocultação de cadáver pois ele foi identificado em câmeras de vigilância como o responsável por jogar o corpo de Vallelonga para fora de um carro.