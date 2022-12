SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além da vitória acachapante, a partida da seleção brasileira contra a Coreia do Sul pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo nesta segunda (5) também chamou a atenção do público pela sequência de comemorações ensaiadas pelos jogadores depois dos gols.

As danças lideradas por Vinícius Júnior, Richarlison e Paquetá também se destacam por ter como base diferentes fontes de inspiração na música, afinal, com as coreografias depois sendo criadas ou viralizando no TikTok.

As performances atraíram críticas de Roy Keane durante a transmissão do jogo na ITV, onde classificou as celebrações como "desrespeitoso ao adversário".

Os trabalhos começaram no primeiro gol da disputa contra os sul-coreanos. Depois de balançar as redes, Vini Jr. ensaiou com Raphinha, Lucas Paquetá e Neymar a coreografia de "Pagodão do Birimbola", do grupo Os Quebradeiras e lançada este ano. A música do grupo da periferia de Niterói, no Rio de Janeiro, reaproveita o "Tchubirabirom" do Parangolé em um arranjo que mescla funk com o pagode baiano. A faixa explodiu no TikTok, onde viralizou como dança pelas mãos de Neymar.

Mais interessante, porém, é que o autor do gol vem de São Gonçalo, cidade vizinha a Niterói. Vini Jr. já havia ensaiado a dança no gol que acabou anulado contra a Suíça, segundo jogo da seleção na Copa.

Outra comemoração que chama a atenção já há alguns jogos e voltou a acontecer hoje é de Richarlison. A "dança do pombo", que foi encenada até pelo técnico Tite na partida de hoje, também toma como base um hit da região de São Gonçalo, um funk de mesmo nome de MC Faísca. Criada em 2008, ela toca até hoje nos bailes da cidade e de Niterói.

A dança já virou marca registrada do centroavante da seleção e foi praticada em todos os três gols assinados por ele na Copa do Qatar, o que inclui os dois marcados contra a Sérvia na estreia e o terceiro tento das oitavas, contra a Coreia do Sul.

Lucas Paquetá é outro que se inspira no funk para comemorar a bola na rede. Autor do quarto e último gol da seleção nas oitavas, ele repetiu em campo parte da coreografia de "Dancinha de Cria", sucesso de 2021 do Bonde dos Hawaianos e que vem praticando nas celebrações no último ano.

O grupo reúne integrantes do antigo Os Hawaianos, um dos maiores nomes do funk nos anos 2000 e nascido na periferia do Rio de Janeiro -onde também voltou a fazer sucesso agora, chamando a atenção de Paquetá e Neymar.

Autor do segundo gol contra a Coreia do Sul, Neymar também encenou uma coreografia na comemoração, mas a câmera não captou o momento. Em seu gol no jogo com a Suíça, Casemiro não praticou nenhuma dança.