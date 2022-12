SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A juíza colombiana Vivian Polania, 34, tem causado um certo alvoroço por causa de algumas fotos sensuais que posta nas redes sociais. Agora, foi a vez de usar uma lingerie transparente para atiçar os seguidores: "Sentiram minha falta?".

Ela já havia polemizado em novembro quando, durante uma audiência judicial transmitida pelo aplicativo Zoom, aparecia seminua e fumando durante seu ofício. Pela atitude, acabou suspensa das atividades por três meses, como reportou à época o El Mundo.

De acordo com a imprensa colombiana, a juíza ligou a câmera após uma hora do início. Segundo a decisão da corte, "revelando que estava deitada na cama em um estado deplorável, parecendo desgrenhada com olhos sonolentos e falando arrastado". Quando percebeu, ela fechou a imagem.

Apesar disso, em uma rápida olhada no Instagram da juíza é possível notar que desde 2021 que ela costuma publicar fotos extremamente ousadas.

A conta dela já chegou a ser suspensa e, por isso, a juíza criou outros perfis. Um deles tem 394 mil inscritos e outra conta com 110 mil fãs. Em ambos há fotos sensuais.